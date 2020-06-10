ДТП с Михаилом Ефремовым: Возбуждено дело о сбыте наркотиков

10 Июнь 2020 2020-06-10T21:31:19+03:00

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Уголовное дело о сбыте наркотиков возбуждено в рамках расследования дела актера Михаила Ефремова о ДТП на Садовом Кольце. Об этом со ссылкой на ГУ МВД сообщает РИА Новости.

Авария произошла вечером 8 июня. Внедорожник артиста вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком курьерской службы. Водителя доставили в больницу, Ефремов не пострадал. На следующий день стало известно, что пострадавший умер. Возбуждено уголовное дело, известному актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

В прокуратуре подтвердили, что Михаил Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Где он взял наркотики, устанавливают следователи. Известно, что за час до роковой аварии актер разругался с владельцем бара, куда приехал вечером 8 июня.

По решению суда, Ефремов находится под домашним арестом, на него уже наделе "браслет", который отслеживает местонахождение подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU