"Плевок в семью": Ефремов не пытался никак финансово помочь родне погибшего водителя Захарова

Звездный адвокат Александр Добровинский согласился представлять интересы семьи курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым. По словам защитника, представители актера по сей день не выходили на связь с семьей умершего и не предлагали компенсацию.

Александр Добровинский заявил, что ни сам Михаил Ефремов, ни представители актера перед семьей погибшего Сергея Захарова не извинились. Не была предложена и компенсация. "Никто не связывался с семьей", - цитирует адвоката РИА Новости.

По его словам, пока рано говорить о гражданском иске о возмещении вреда. Добровинский добавил, что будет защищать потерпевших по этому делу бесплатно. "Это было мое условие", - уточнил юрист.

Как отметил адвокат, похороны Захарова состоятся в Рязани 11 июня. Он добавил, что семья погибшего в ДТП больше не ждет и не хочет извинений от актера или его представителей. "И больше, они сказали, не хотят ничего от него вообще", - цитирует его "Интерфакс".

Он отметил, что если бы Ефремов "хотел связаться с семьей потерпевших, то сделал это публично". По словам Добровинского, потерпевшие хотят только одного: "Увидеть, что закон в действии и он для всех един".

"В первый момент, может быть, мы приняли соболезнования Ефремова на эмоциях. Теперь они нам не нужны. Мы их не примем. Он для нас стал преступником. Это плевок в нашу семью", - заявила в эфире передачи "Прямой эфир" жена брата скончавшегося водителя.

Напомним, Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Ранним утром водитель фургона Сергей Захаров, который был курьером, скончался в больнице от множественных травм.

Ефремова задержали на месте происшествия. 9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Артист признал вину.

Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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