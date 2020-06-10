«Он гений. Ему можно все»: Бывшая жена Михаила Ефремова заявила, что его нельзя сажать

87-летняя мама курьера Сергея Захарова, который погиб после аварии 8 июня с Михаилом Ефремовым, до сих пор не знает о смерти сына. Об этом рассказала жена брата скончавшегося водителя.

— Мы не знаем, как сказать маме об этом, а завтра похороны, — рассказала Татьяна Захарова в эфире передачи «Прямой эфир с Андреем Малаховым». — В первый момент, может быть, мы приняли соболезнования Ефремова на эмоциях. Теперь они нам не нужны. Мы их не примем. Он для нас стал преступником. Это плевок в нашу семью.

На реплику отреагировала поэтесса Татьяна Маругова, которая была в студии:

— Нельзя молчать. Вы такой грех на душу берете. Может я моложе матери Сергея, но я ее понимаю. Когда погиб мой сын в аварии, я была за границей. Я испугалась, что не попаду на похороны, что не окажусь у гроба ребенка.

«МЫ НЕ НИЩЕБРОДЫ, НО ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ БЫЛО БЫ НЕПЛОХО»

О своем погибшем отце рассказал старший сын Виталий Захаров. Его родители разошлись, когда парню было шесть лет.

— Он старался всем уделять время. Недостатка внимания я не чувствовал. Меня не бросил, когда в новую семью ушел. Хотел позвонить отцу накануне вечером, но задержался. Несколько дней назад помогали по огороду, хотели встретиться на следующих выходных. Еще не верится, хочется проснуться.

Погибший 57-летний Сергей Захаров из Рязани.

Племянник погибшего Андрей сообщил, что у погибшего было двое сыновей от двух разных браков. Но любил он их одинаково сильно.

— Его первая жена ему изменила и ушла. Он сильно переживал. Со второй женой они вырастили сына и разошлись. Но до конца не развелись. Теща начала болеть, и они отложили [развод].

Теща Захарова скончалась за пару дней до смерти Сергея. Работая в столице, он прислал детям сообщение, что готов приехать и помочь.

— Он был светлый, добрый человек. А ведь в этой машине его [Ефремова] дочь могла ехать. Если ты мужчина — возьми ответственность! Дело не в заслугах: ты можешь сделать миллиард хороших дел, но также можешь превратиться в убийцу. К нам никто не обращался из представителей актера. Вопрос не в том «дайте денег они успокоятся». Мы не нищеброды. Хотя да, это [деньги] было бы неплохо. Но это не должно уберечь от наказания. Это может быть как смягчающим фактором, — высказался племянник Андрей.

ГЕНИЮ МОЖНО ПРОСТИТЬ?

С экрана в студии показали запись обращения четвертой жены Михаила Ефремова киноактрисы Ксении Качалиной:

— Когда я увидела кадры аварии, они были настолько ужасны, что я потеряла сознание. Мне кажется, что со стороны Михаила, это был практически суицид. Мне так жаль семью погибшего водителя. Но за гениальность Михаила можно простить. Михаил имеет право оступиться, но его ни в коем случае нельзя сажать. Это гений. Он гениальный папа, актер, человек. Этим все сказано. Ему можно все. Он абсолютно свободный человек и делает что угодно. Мишка я тебя люблю!

Напомним, Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади поздним вечером 8 июня. Актер не пострадал, из своего внедорожника он выбрался сам и едва стоял на ногах. В его крови нашли высокую концентрацию алкоголя. Он врезался в фургон, который вел доставщик Сергей Захаров. Мужчина скончался в реанимации.

Актера сначала отпустили под подписку, но затем суд отправил на домашний арест. Ефремов долго не хотел выходить из квартиры и пускать полицию. Известно, что за пару часов до ДТП актер заезжал в любимый бар. Kp.ru удалось узнать, что на самоизоляции он часто захаживал в ликеро-водочный магазин рядом со своим домом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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