Редкое фото Екатерины Андреевой с мужем произвело фурор

Екатерина Андреева более 30 лет счастлива в браке с Душаном Перовичем. Эффектный бизнесмен и знаменитая телеведущая cчитаются одной из самых эффектных пар светской тусовки. Совместных фотографий пары не так много в соцсетях. Вот почему каждый новый снимок производит фурор.

Екатерина Андреева активно ведет блог. Она делится с подписчиками секретами красоты и показывает домашних питомцев - котов Берендея и Руни. Но на днях телеведущая разместила фото с мужем Душаном Перовичем.

Снимок, судя по всему, был сделано во время одной из совместных поездок. Супруги до пандемии коронавируса много путешествовали.

ekaterinaandreeva_official Екатерина Андреева с мужем

"А что мужчины думают о нас? Спросила мужа. Ответ: ты мое топливо. Задача: чтоб оно было кондиционным, чистым, не разведенным всякими гоняшками, типа ругань, зависть, подавление, жадность, унижение, нежелание давать развиваться. Иначе, говорит, не взлечу", - написала в комментарии к снимку Андреева.

Поклонники, увидев свою любимицу в компании супруга, пришли в восторг. "Муж Ваш, Катенька, гений!", "Крутая фотка!", "Оба суперские, красивые с мужем", "Вы очень красивая пара!", "Импозантный мужчина, вы вне конкурса", "Катя, Ваш муж красив, как Бог! В нем столько спокойствия, силы, мужественности, элегантности", "Я обожаю ваши совместные фото! Вы прекрасны", - делятся мнением фолловеры.

К слову, поклонники, обсуждая снимок телезвезды, диву даются ее вечной молодости и красоте. Андреева для поддержания идеальной фигуры ведет активный образ жизни. Она не боится проводить над собой разные бьюти-эксперименты, устраивает разгрузочные дни, занимается уникальными практиками, проходит курсы иглоукалывания и делает маски из чистого золота.