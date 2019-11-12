Екатерина Андреева рассказала правду о разводе с мужем
Екатерина Андреева более 30 лет счастлива в браке с Душаном Перовичем. Эффектный бизнесмен и знаменитая телеведущая стараются каждую свободную минуту проводить вместе. Супруги много путешествуют. Оба увлекаются спортом и просто обожают свою работу. Но, несмотря на это, в прессе то и дело появляются слухи о разводе звезды экрана, а также о том, что она купается в роскоши.
Екатерина Андреева появилась в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". 57-летняя телеведущая откровенно ответила на вопросы своей коллеги. Так, Екатерина рассказала о своей семье. Она заявила, что среди ее родственников только один медийный человек. И это она.
Андреева вспомнила случай, когда однажды она с мужем летела из Черногории в австрийский Зальцбург на оперу на частном самолете. По словам звезды, благодаря бизнес-программе, в которой участвует ее супруг, полет обошелся им в 300 долларов. "Самолет был такой маленький, что я положила ноги на колени нашему другу, который летел с нами. Как потом меня клеймили! Якобы, что я такое себе позволяю", - заметила звезда.
Телеведущая также сказала, что муж редко выходит с ней на светские мероприятия. Совместных фотографий с мужем у Андреевой не так много в соцсетях. При этом стоит ей появиться одной, как сплетники начинают пускать слухи, якобы звезда разводится. Андреева попросила не верить завистникам.
Еще одной темой, которую успели обсудить звезды, стал заработок на телевидении. По словам Екатерины, в России зарплаты мужчин и женщин сильно разнятся. "Когда я услышала, какая у Андрея Малахова зарплата, то, конечно, порадовалась за него. Я таких денег не видела. Не буду называть другие фамилии мужчин, но я их знаю. Неравенство зарплат между мужчинами и женщинами бросается в глаза", - заметила она.
Отметим, ранее Андрей Малахов в беседе с Ксенией Собчак заявил, что во времена работы на Первом канале получал порядка 50 тысяч долларов в месяц. При этом он отмечал, что больше него получали только два человека - Иван Ургант и Владимир Познер. По словам Малахова, сейчас у него примерно такая же зарплата на канале Россия-1.
Екатерина Андреева ведет программу "Время" с 1997 года. Она лауреат ТЭФИ в номинации "Ведущий информационной программы".
ИСТОЧНИК KP.RU