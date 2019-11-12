Екатерина Андреева рассказала правду о разводе с мужем

Екатерина Андреева более 30 лет счастлива в браке с Душаном Перовичем. Эффектный бизнесмен и знаменитая телеведущая стараются каждую свободную минуту проводить вместе. Супруги много путешествуют. Оба увлекаются спортом и просто обожают свою работу. Но, несмотря на это, в прессе то и дело появляются слухи о разводе звезды экрана, а также о том, что она купается в роскоши.

Екатерина Андреева появилась в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". 57-летняя телеведущая откровенно ответила на вопросы своей коллеги. Так, Екатерина рассказала о своей семье. Она заявила, что среди ее родственников только один медийный человек. И это она.

Андреева вспомнила случай, когда однажды она с мужем летела из Черногории в австрийский Зальцбург на оперу на частном самолете. По словам звезды, благодаря бизнес-программе, в которой участвует ее супруг, полет обошелся им в 300 долларов. "Самолет был такой маленький, что я положила ноги на колени нашему другу, который летел с нами. Как потом меня клеймили! Якобы, что я такое себе позволяю", - заметила звезда.

Телеведущая также сказала, что муж редко выходит с ней на светские мероприятия. Совместных фотографий с мужем у Андреевой не так много в соцсетях. При этом стоит ей появиться одной, как сплетники начинают пускать слухи, якобы звезда разводится. Андреева попросила не верить завистникам.

ekaterinaandreeva_official Ступеньки, по которым ходили великие

Еще одной темой, которую успели обсудить звезды, стал заработок на телевидении. По словам Екатерины, в России зарплаты мужчин и женщин сильно разнятся. "Когда я услышала, какая у Андрея Малахова зарплата, то, конечно, порадовалась за него. Я таких денег не видела. Не буду называть другие фамилии мужчин, но я их знаю. Неравенство зарплат между мужчинами и женщинами бросается в глаза", - заметила она.

Отметим, ранее Андрей Малахов в беседе с Ксенией Собчак заявил, что во времена работы на Первом канале получал порядка 50 тысяч долларов в месяц. При этом он отмечал, что больше него получали только два человека - Иван Ургант и Владимир Познер. По словам Малахова, сейчас у него примерно такая же зарплата на канале Россия-1.

Екатерина Андреева ведет программу "Время" с 1997 года. Она лауреат ТЭФИ в номинации "Ведущий информационной программы".