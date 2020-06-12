Что не так с Михаилом Ефремовым. И с нами

Клясть Михаила Ефремова на чем свет стоит, во-первых, безопасно — в кои-то веки российское общество единодушно, и никто за хулу вас не осудит, а во-вторых, выгодно - повышенное внимание к теме автоматически гарантирует и свет софитов для тех, кто жаждет поделиться своим обобщающим резюме по поводу. Тем не менее я рискну вставить свои пять копеек — надо же куда девать накапливающийся ужас.

Трагедийность произошедшего постепенно будет уходить на второй план — так устроена человеческая психика; мы все вот-вот свыкнемся с самим фактом — да, звезда убила невинного человека, бывает, и будем по привычке наблюдать за медиаспектаклем, который продлится еще много месяцев, пока не состоится суд. Самые смелые драматурги этого реалити уже вовсю придумывают спиноффы — боковые ответвления сюжета: пока один телеведущий все еще страшно кричит в своей радиостудии, его более находчивый коллега уже выдвинул версию, что Ефремов пил, потому что его дочь от актрисы-алкоголички решила, что она мальчик. Студия ахает (образно: вместо людей там, как известно, картонно-карантинные человечки), зритель не переключается. Все это, конечно, весело и бодрит, но затуманивает суть.

Что ни день, то новый штришок к портрету антигероя: Ефремов, оказывается, не просто переступивший грань алкоголик — это страшно, но все же доступно для понимания, все мы так или иначе знаем про эту роковую, фирменную нашу психиатрическую болезнь (как-то все забывают, что наркология — раздел психиатрии). Тут ведь другое: внезапно выяснилось, что спившийся талант — это просто амплуа, за которым скрывается спесивый человечек, плюющий на чернь с высокой колокольни, годами бросающий дорогой автомобиль где попало — ну, деньги же на штрафы есть, системно врывающийся в закрытый на карантин паб с требованием налить.

Сразу после аварии он ходил, пошатываясь, и повторял: «я никого не убил?», но уже через несколько минут расслабленно коммуницировал с папарацци: стрелял у него сигаретку, сказал, что у него до [фига] денег и он этого пострадавшего вылечит. Наутро начались бесконечные вызовы «Скорой» в надежде прилечь в больничку. В суде, уже зная, что никого он не вылечит — Захаров скончался, Ефремов поспешил заявить, что «договорился со Следственным комитетом» насчет домашнего ареста, потом смело вышел в мессенджер, несмотря на запрет, и т. п.

Но и это не так что бы шокирует. Ну, оказался человек несколько хуже, чем мы полагали, бывает. Ты думал, что актер в России - больше чем актер, а тут просто больной человек с распухшим эго, что ж.

Самый ужас-ужас в том, что стиль жизни Михаила Ефремова в творческой среде - обычное дело. Выпить и сесть за руль - норма. У его ближайших друзей ворох штрафов за нарушения ПДД (пересечь две сплошных - милое дело) и это чудо, божественное провидение, что они не убивают людей в массовом порядке.

Творческие муки, внутренний Достоевский — ерунда для начинающих, пришел к успеху — пользуйся. Даже Юрий Колокольников — весьма ироничный актер с прекрасно развитым чувством цинизма и не чурающийся некоторых из человеческих пороков, по приезде из Штатов удивлялся в интервью Юрию Дудю: в России актеры повально сидят на кокаине.

Никогда еще пропасть между нами - обычными людьми, и патрициями наших дней в актерских одеждах - не была такой выдающейся ширины. Мой зять - простой мужик, не актер, однажды отказался выпить со мной бокал пива, потому что ему, видите ли, через 12 часов садиться за руль. Права, говорит, не хочу потерять, запах же останется. Чуете разницу? Принято от шоубиза нос воротить, или там мажористых сынков презирать — мол, сплошная бездуховность и безнаказанность, но сгнило не там, а в самой серединке творческой, мать ее, интеллигенции.

И ведь не вчера началось. Милейший Александр Анатольевич Ширвиндт в свежих мемуарах подробно пишет об актерском пьянстве — фигурируют он сам, Михаил Козаков, Олег Ефремов, Андрей Миронов. Автор рассказывает об этом как бы весело, в контексте молодецкой удали, но вы послушайте, как это звучит теперь: «Когда мы были молодые, то ездили за рулем даже в состоянии крайнего опьянения». Крайнего. Звучит цинично, но, возможно, Андрею Миронову повезло умереть от инсульта на гастролях в Риге, а не на дороге, потянув за собой еще чью-то жизнь.

Ну и вопрос, конечно, кто в этом виноват. Нет, не только гаишники, которых и в советское время можно было подкупить (Ширвиндт и об этом пишет), или добрые судьи, когда наказывали «народных любимцев» по минимуму. И не только те, кто был с Ефремовым рядом и не раз видел, как он садится за руль в «состоянии нестояния». Не мы ли все и виноваты? Не припомню ни одной захудалой петиции с требованием наказать по всей строгости очередную звездную персону, пойманную подшофе за рулем, бойкотировать его концерты и спектакли. Или вот между запоями Михаил Ефремов много снимался - кое-что еще не дошло экранов. Но вопрос, надо ли теперь это показывать, даже не звучит. И тем более продюсеры не спешат заявлять, что переснимут все сцены с Ефремовым с другим актером (а в Америке это делают и по куда более невинным поводам).

Кстати, в новом сериале, который еще до ДТП на Садовом обещали показать этим летом, Михаил Ефремов сыграл вампира — то есть хтонического существа, пьющего кровь людей. Это будет большая премьера, садитесь поудобнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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