"Главный вопрос - назовет ли он имена": Михаила Ефремова могли угостить наркотиками очень известные люди

После пьяного ДТП, в котором погиб человек, за делом Михаила Ефремова следят даже те, кто никогда не интересовался творчеством артиста. Сайт kp.ru собрал главные новости о деле Михаила Ефремова на 12 июня 2020 года.

Следствие выясняет, где актер взял наркотики

Накануне обвиняемый более пяти часов провел на допросе у следователей в рамках второго уголовного дела о сбыте наркотиков (экспертиза показала, что аварию Ефремов совершил под воздействием спиртного и запрещенных веществ).

- Я сомневаюсь, что он наркоман и где-то постоянно покупает наркотики. Мое предположение - что Ефремов, возможно, был где-то в гостях. Скорее всего, в какой-то творческой тусовке, где употребляли, и он не отказался, - поделился своими соображениями с изданием "Телепрограмма" звездный адвокат Сергей Жорин. - И здесь кульминация - назовет он эту компанию или нет. Если назовет, то лица, которые его угостили, будут подлежать уголовной ответственности. И тут может быть интересный вариант развития, так как эти люди, скорее всего, тоже известные на всю страну личности.

Актер оплатил все штрафы

По данным kp.ru, к моменту трагедии у Михаила Ефремова накопились неоплаченные штрафы на сумму 36 500 рублей - за превышение скорости и неправильную парковку. Однако, на сегодняшний день долгов перед ГИБДД у артиста уже нет. Не исключено, что он быстро подчистил "хвосты", чтобы это не стало отягчающим обстоятельством в уголовном деле, по которому Ефремову итак грозит внушительный срок: от 5 до 12 лет за решеткой.

Названа сумма, которая поможет избежать тюрьмы

После изменений в законодательстве виновники смертельных аварий уже не могут с помощью компенсаций родным погибших добиться прекращения уголовного дела. Но финансовая помощь может стать смягчающим обстоятельством для суда.

- Учитывая резонанс и личность обвиняемого, он мог бы перевести родственникам Сергея Захарова сейчас 50 миллионов и еще столько же перед судом, - рассказал адвокат Павел Левшун в интервью kp.ru. - Итого речь идет о сумме в 100 млн рублей, которую нужно будет подтвердить документально.

Между тем, семья Захаровых уже заявила, что никакой помощи от Ефремова не примет.

Дочь и Рената Литвинова пришли в квартиру Ефремова

Накануне, пока Ефремов был на допросе, Анна-Мария Ефремова и ее крестная Рената Литвинова побывали в квартире обвиняемого в Плотниковом переулке. С прессой наследница артиста общаться отказалась: "Все можете прочитать в соцсетях". А в своем Инстаграме девушка, которая считает себя парнем, обрушилась с нецензурной бранью на телеведущего Андрея Малахова, который предположил, что Ефремов мог начать из-за нетрадиционной ориентации Анны-Марии.

- Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты ….. (негодяй – Ред.). Но не думал, что в такой степени, - написала дочь Ефремова, как всегда, о себе в мужском роде.

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