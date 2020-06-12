2020-06-12T15:01:01+03:00
Звезды

"Главный вопрос - назовет ли он имена": Михаила Ефремова могли угостить наркотиками очень известные люди

Вся страна следит за развитием уголовного дела Михаила Ефремова
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Фото: Роман Канащук/ТАССМихаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Фото: Роман Канащук/ТАСС
Изменить размер текста:

После пьяного ДТП, в котором погиб человек, за делом Михаила Ефремова следят даже те, кто никогда не интересовался творчеством артиста. Сайт kp.ru собрал главные новости о деле Михаила Ефремова на 12 июня 2020 года.

Следствие выясняет, где актер взял наркотики

Накануне обвиняемый более пяти часов провел на допросе у следователей в рамках второго уголовного дела о сбыте наркотиков (экспертиза показала, что аварию Ефремов совершил под воздействием спиртного и запрещенных веществ).

- Я сомневаюсь, что он наркоман и где-то постоянно покупает наркотики. Мое предположение - что Ефремов, возможно, был где-то в гостях. Скорее всего, в какой-то творческой тусовке, где употребляли, и он не отказался, - поделился своими соображениями с изданием "Телепрограмма" звездный адвокат Сергей Жорин. - И здесь кульминация - назовет он эту компанию или нет. Если назовет, то лица, которые его угостили, будут подлежать уголовной ответственности. И тут может быть интересный вариант развития, так как эти люди, скорее всего, тоже известные на всю страну личности.

Актер оплатил все штрафы

По данным kp.ru, к моменту трагедии у Михаила Ефремова накопились неоплаченные штрафы на сумму 36 500 рублей - за превышение скорости и неправильную парковку. Однако, на сегодняшний день долгов перед ГИБДД у артиста уже нет. Не исключено, что он быстро подчистил "хвосты", чтобы это не стало отягчающим обстоятельством в уголовном деле, по которому Ефремову итак грозит внушительный срок: от 5 до 12 лет за решеткой.

Названа сумма, которая поможет избежать тюрьмы

После изменений в законодательстве виновники смертельных аварий уже не могут с помощью компенсаций родным погибших добиться прекращения уголовного дела. Но финансовая помощь может стать смягчающим обстоятельством для суда.

- Учитывая резонанс и личность обвиняемого, он мог бы перевести родственникам Сергея Захарова сейчас 50 миллионов и еще столько же перед судом, - рассказал адвокат Павел Левшун в интервью kp.ru. - Итого речь идет о сумме в 100 млн рублей, которую нужно будет подтвердить документально.

Между тем, семья Захаровых уже заявила, что никакой помощи от Ефремова не примет.

Дочь и Рената Литвинова пришли в квартиру Ефремова

Накануне, пока Ефремов был на допросе, Анна-Мария Ефремова и ее крестная Рената Литвинова побывали в квартире обвиняемого в Плотниковом переулке. С прессой наследница артиста общаться отказалась: "Все можете прочитать в соцсетях". А в своем Инстаграме девушка, которая считает себя парнем, обрушилась с нецензурной бранью на телеведущего Андрея Малахова, который предположил, что Ефремов мог начать из-за нетрадиционной ориентации Анны-Марии.

- Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты ….. (негодяй – Ред.). Но не думал, что в такой степени, - написала дочь Ефремова, как всегда, о себе в мужском роде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сети объявили фейковый сбор денег родственникам погибшего в ДТП с Ефремовым

В интернете гуляет несколько номеров банковских карт якобы родных Сергея Захарова. На самом деле, эти счета не принадлежат его близким (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Capcom опубликовала первые подробности восьмой части Resident Evil
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Ученые обнаружили неожиданный симптом коронавируса
Владимир Путин поздравил всех россиян с Днём России
Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов из-за "выгодных для властей материалов"
В Минздраве объяснили, как жара повлияет на коронавирус
Ксения Собчак сравнила похороны Флойда со своей свадьбой
Посол США в поздравлении с Днём России заявил о желании Вашингтона к сотрудничеству
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ
ООН: Атаку на объекты Saudi Aramco произвели иранским оружием
Врач сообщила об опасности холодных рук и ног
В России от коронавируса умерли 183 человека за прошедшие сутки
В Ухане у врача, первым заявившего о коронавирусе и умершего от него, родился сын
Москву ожидают ливень и град в День России
В Москве от коронавируса вылечились более 118 тысяч человек
Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов
Олег Николаев: Важно оперативно помочь тем, кому нужна неотложная медицинская помощь
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают бесконтактные платежи
Назван величайший киногерой в истории
Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета
Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных
В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек