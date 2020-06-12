Автоэксперт рассказал, был ли у курьера шанс выжить после столкновения с машиной Михаила Ефремова

Обстоятельства громкого ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова по-прежнему обсуждают не только журналисты, но и пользователи соцсетей. Напомним, вечером 8 июня популярный артист сел за руль своего внедорожника пьяным и на Садовом кольце выехал на встречную полосу, протаранив фургон курьера. 57-летний Сергей Захаров скончался спустя несколько часов в реанимации.

Одна из дискуссий в соцсетях развернулась вокруг вопроса: были ли у водителя фургона шансы выжить? Это было лобовое столкновение, но сам Ефремов вывалился из джипа без единой царапины (ну, если не считать следа на шее от ремня безопасности), а у Захарова оказались многочисленные переломы, кости повредили внутренние органы и это кровотечение врачи остановить не смогли…

Так были ли шансы? Мы попробовали разораться в этом вместе с автоэкспертом по ДТП Константином Лигачевым.

Итак, у фургона «Лада Гранта», в котором ехал Захаров, в гармошку смята вся передняя часть, включая водительскую кабину. У «Джипа Гранд Чироки» Ефремова с левой поврежден «нос», капот, но до салона повреждения не добрались.

- «Лада» перед запуском в производство той или иной модели, тоже, разумеется, проводит краш-тесты опытных моделей. Это условия безопасности. Нельзя сказать однозначно, что наши машины плохие, а чужие - хорошие. Но. Даже по фото с места аварии мы видим, что фургон курьера получил очень серьезные повреждения. Я, если честно, глядя на эти снимки никогда не предположил бы, что водителя после такого выжил. Там ведь фактически двигатель выехал в салон, а руль врезался водителю в грудную клетку и ребра, что в итоге и привело к его смерти.

У «Джипа Гранд Чироки» Ефремова с левой поврежден «нос», капот, но до салона повреждения не добрались. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Другая ситуация с машиной Михаила Ефремова.

- Все видели на фото, что сработали подушки безопасности. У дорогих машин несколько подушек безопасности. Не только те, что при столкновении надуваются и спасают голову. Есть еще подушки в районе колен и даже ступней.

Эксперт напоминает: по науке у автомобиля есть активная защита и пассивная. К активной относятся антипробуксовочная система, система экстренного торможения. Современные «умные» машины умеют в случае опасного сближения с объектом управлять рулем и тормозами даже без участия человека. А вот пассивная защита - это и корпус салона (обычно он крепче, чем остальная часть кузова), и те самые подушки безопасности, и ремни.

- То есть, во время краш-тестов специалисты смотрят, что происходит во время аварии. Поэтому некоторые производителя, например, создают такие конструкции, что в момент ДТП двигатель движется не в сторону салона, а под него. Чтобы не навредить человеку. И, кстати, корпус специально делают таким, чтобы он «собирался», сминался после удара и защищал тех, кто находится внутри. Но не у всех машин так. Например, в свое время была большая проблема с «классическими» моделями «Жигулей». Там жесткий корпус, в котором при столкновении деформировалась крыша.

У фургона «Лада Гранта», в котором ехал Захаров, в гармошку смята вся передняя часть, включая водительскую кабину. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

- В данном случае речь идет о том, что столкнулись дорогая машина и более дешевая? Водитель дорогой выжил, а сидевший за рулем дешевой человек погиб?

- Ну конечно, очевидно, что более дорогая машина лучше защищена. Но автомобили «дешевые», как вы говорите, тоже друг другу рознь. Например, китайские авто считаются недорогими. Но если еще лет 5-7 назад их делали из просто отвратительного металла, то теперь ситуация изменилась. Они серьезно подтянули свой уровень, в том числе и по безопасности. А стоят немногим дороже той же «Лады».

Тем не менее, по словам автоэксперта Константина Лигачева, в случае с ДТП на Садовом кольце многое решили не только модели авто, но и другие факторы.

- Это и угол столкновения, и скорость движения машин. Я уверен, что, если бы удар пришелся на 10-15 сантиметров левее, у Сергея Захарова были бы шансы выжить. В самой аварии все решила череда различных обстоятельств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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