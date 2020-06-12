2020-06-12T18:31:38+03:00
Звезды

Любовь Толкалина объявила о болезни и обнародовала свой диагноз

Актриса перепугала поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса перепугала поклонниковАктриса перепугала поклонниковФото: Борис КУДРЯВОВ
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Любовь Толкалина активно ведет блог. Бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского делится с публикой секретами красоты, публикует откровенные снимки, а также рассказывает о переживаниях. На днях актриса огорошила россиян - она заболела.

Любовь Толкалина вот уже два месяца находится в гостях у своих родителей в рязанской деревне. "Я не осознавала, до какой степени я приехала в детство. В такое детство, которого у меня никогда в детстве не было. Где мама и папа счастливы и здоровы. Где дом - полная чаша, где уютно и отсюда никуда не хочется идти. Если бы такое детство было в моем детстве, даже не знаю пришло бы мне в голову быть актрисой. Ты счастлив абсолютно. Никакого протеста, никакой внутренней иммиграции, попытки все изменить", - написала Толкалина в блоге.

Однако внезапно Любовь заболела. Она почувствовала острую боль в горле. Помимо этого, у Толкалиной поднялась температура.

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Честно? Я даже ждала, когда заболею
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По словам звезды, она подозревала у себя коронавирус. "У меня 38 с небольшими подвижками. Я не могу говорить и не могу ничего проглотить", - пожаловалась 42-летняя красавица.

К счастью, диагноз на Covid-19 не подтвердился. Она подхватила всего лишь ангину, когда сидела в мокром купальнике, ела много мороженое и ездила разгоряченная в машине с кондиционером. Врач прописал Любови антибиотики и постельный режим.

Поклонники пожелали кумиру выздоровления и оставили в ее адрес массу теплых слов. "Люба, дорогая, выздоравливай!", "Любочка, поправляйся", "Ой, Любушка, солнышко! Выздоравливай! Главное не кутайся, чтобы не поднимать температуру, и больше пей. И думай о чем нибудь нежном и добром", "Онимашек побольше", "Держитесь, пожалуйста. Дома и стены помогают...", "Вам очень повезло. Дочкой быть сейчас", - пишут встревоженные фолловеры.

Напомним, Любовь Толкалина более 10 лет состояла в отношениях с Егором Кончаловскиим. Об их разрыве стало известно в январе 2017 года. Правда, при этом выяснилось, что они разошлись давно, но почти восемь лет скрывали, что больше не живут вместе. Любовь и Егор сохранили хорошие отношения после разрыва. В 2019 году в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" Кончаловский впервые назвал причину расставания с Толкалиной: "Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность - не про нее. Люба - очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело".

В марте 2020 года актриса объявила о замужестве. Правда, имя супруга называть не стала. Несколько месяцев назад актриса рассекретила свои отношения с британцем. Люба поделилась первым фото с возлюбленным и призналась, что ее сердце принадлежит этому мужчине уже четыре года. Саймон Басс - 53-летний композитор. Музыкант живет в Лондоне и пишет музыку для многих известных исполнителей, включая Мадонну и Робби Уильямса. Он активно сотрудничает с Борисом Гребенщиковым, который, видимо, и познакомил его с Толкалиной. Актрисе не раз приписывали роман с фронтменом "Аквариума", но она его яростно отрицала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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