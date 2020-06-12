«Грязь!» : Отец Фриске прокомментировал слова «Иванушки» Андреева о романе с Жанной

Жанна Фриске умерла пять лет назад от рака мозга. У певицы остался маленький сын Платон, которого сейчас воспитывает его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Понятное дело, что и до Шепелева у одной из самых красивых эстрадных див были яркие романы. Об одном из них на недавнем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев.

Мол, в самом начале карьеры, будучи солисткой группы «Блестящие», Жанна влюбилась в Андреева.

- Были молодые. Да, между нами была страсть, - рассказал Лере Кудрявцевой 49-летний Кирилл Андреев.

По словам Андреева, он тоже был влюблен в Жанну, но они почему-то скрывали свой роман от СМИ и поклонников.

- Жанна говорила мне: «Кирилл, хочу семью», - утверждает «Иванушка» Андреев.

По словам певца, они расстались с Фриске, поскольку у обоих были напряженные гастрольные графики, поэтому поддерживать нормальные отношения им было сложно.

Впрочем, понятно, что встречаться с одним из «Иванушек» в те годы было большим испытанием. У музыкантов этой группы в каждом городе были любовницы.

Однако близкие Жанны Фриске впервые слышат о ее романе с «Иванушкой» Кириллом Андреевым.

- Я про это ничего не знаю, - сказал в разговоре с kp.ru Владимир Фриске, отец Жанны. - И вообще я эту программу («Секрет на миллион») не смотрю. Там одна грязь!, - высказался папа покойной певицы.

К слову, в разные годы Фриске приписывали разных мужчин. Например, хоккеиста Александра Овечкина или фигуриста Виталия Новикова.

Сама певица никогда не показывала своих возлюбленных. Телеведущий Дмитрий Шепелев был первым мужчиной, с которым она официально вышла в свет. По словам Шепелева, они планировали пожениться, как только Жанна справится с болезнью. За год до смерти Жанны Шепелев сделал ей предложение. Но, увы, артистка не смогла победить тяжелый недуг.

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