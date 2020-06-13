2020-06-13T00:19:49+03:00
Звезды

Ксения Собчак вылезла из гроба и вызвала оторопь

Телеведущую не зря называют королевой эпатажа
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: Юлия ИванкоФото: Юлия Иванко
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Ксения Собчак свадебного катафалка оказалось мало. Супруга Константина Богомолова после скандальной свадьбы, которую все вспоминают по сей день, решила лечь в гроб. А потом вылезла из него наружу.

Ксения Собчак творчески отреагировала на похороны афроамериканца Джорджа Флойда, прошедшие в США несколько дней назад. Сначала телезвезда сравнила их с собственной свадьбой.

"Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность - вот наша связующая нить! Постмодерн всех стран и цветов - объединяйся! Приятно, конечно, быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии, доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и... Флойду! И в этой точке, вдруг мы стали братьями, и стали равны!", - написала сения в блоге, разместив фото с собственной свадьбы и кадры с похорон Флойда.

А на следующий день и вовсе решила эпатировать публику. 38-летняя знаменитость легла в гроб.

По сюжету нарядно одетые темнокожие парни в темным солнцезащитных очках несут гроб по улице. Они танцуют с грузом на плечах, перекидывают его с рук на руки. Музыкальным фоном была выбрана композиция из нашумевшего мема "Танцующие гробовщики". В какой-то момент парни остановились, крышка гроба резко откинулась и Ксения выскочила из своего укрытия, помахав всем белым платком и произнеся: "Не дождетесь".

Увидев звезду в гробу, публика потеряла дар речь. Как отметили поклонники, Собчак вызвала оторопь своим поступком. Перепуганные граждане стали оставлять тревожные сообщения.

"Ой,не играйте в эти игры, ой! Хорошо не заканчивается!", "Не удивлюсь, если и дома в гробу спите", "Ксюша в гробу?", "Как решились в гроб залезть раньше времени?", "Ксения. Тема с гробами, конечно, ужас", "Понятно, почему так. Жжелание сделать что-нибудь необычное, привлечь внимание и быть против! Такой характер заложен природой. Когда у ребенка в карте такая структура, родителям стоит искать подход, никогда такой ребенок не подчинится. Директивные указания будет саботировать", - делятся фолловеры.

Напомним, эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Влюбленные приехали в ЗАГС в катафалке, чем шокировали маму Ксении - Людмилу Нарусову. Потом поехали повенчались в храме, чему родительница телеведущей была несказанно рада. А затем, как только Людмила Борисовна ушла спать, Собчак устроила эротические танцы под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня". Но этого уже не выдержали родители жениха. Кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой ушли с банкета сразу после увиденного.

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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