2020-06-01T18:42:31+03:00
Звезды

Глазами мужа: Богомолов снял Собчак в интимный момент

Достоянием общественности стало пикантное фото телеведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Режиссер Константин Богомолов и его супруга телеведущая Ксения Собчак.Режиссер Константин Богомолов и его супруга телеведущая Ксения Собчак.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Константин Богомолов и Ксения Собчак почти год женаты. Но судя по всему чувства между супругами с каждым днем все глубже и острее. Так, в своем блоге режиссер опубликовал откровенное фото любимой женщины.

Константин Богомолов снял Ксению Собчак в интимный момент. В кадре телеведущая предстает обнаженной по пояс. Примечательно, что режиссер фотографировал жену во время переодевания. Он никак не стал подписывать фотографию, просто поставил под снимком сердечко. Как говорится, вместо тысячи слов.

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Ксения Собчак предстала топлес
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Публика очень живо отреагировала на пикантный кадр и чуть ли не под микроскопом стала рассматривать прелести Ксении. Многие смогли увидеть грудь жены режиссера. Бюст она постаралась прикрыть рукой.

К слову, фото было сделано во время отдыха супругов на Мальдивах. Они сняли роскошную виллу за полтора миллиона рублей в сутки. Особняк был расположен на частном острове, по которому бегали кролики. В большом саду режиссер и его любимая принимали ванну и душ на открытом воздухе.

Отметим, телезвезда и режиссер периодически устраивают публичное любование друг другом. Константин и Ксения делятся с общественностью откровенными снимками и видео, не стесняются говорить друг о друге с особой нежностью. Не так давно они шокировали публику, разместив видео своих ласк в ресторане. В кадре рука Богомолова медленно и с наслаждением расстегивала пуговки на платье Собчак, обнажая ее грудь в полупрозрачном бюстгальтере. Ксения в нетерпении помогала мужу справиться с застежкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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