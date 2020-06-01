Глазами мужа: Богомолов снял Собчак в интимный момент

Константин Богомолов и Ксения Собчак почти год женаты. Но судя по всему чувства между супругами с каждым днем все глубже и острее. Так, в своем блоге режиссер опубликовал откровенное фото любимой женщины.

Константин Богомолов снял Ксению Собчак в интимный момент. В кадре телеведущая предстает обнаженной по пояс. Примечательно, что режиссер фотографировал жену во время переодевания. Он никак не стал подписывать фотографию, просто поставил под снимком сердечко. Как говорится, вместо тысячи слов.

konbog75 Ксения Собчак предстала топлес

Публика очень живо отреагировала на пикантный кадр и чуть ли не под микроскопом стала рассматривать прелести Ксении. Многие смогли увидеть грудь жены режиссера. Бюст она постаралась прикрыть рукой.

К слову, фото было сделано во время отдыха супругов на Мальдивах. Они сняли роскошную виллу за полтора миллиона рублей в сутки. Особняк был расположен на частном острове, по которому бегали кролики. В большом саду режиссер и его любимая принимали ванну и душ на открытом воздухе.

Отметим, телезвезда и режиссер периодически устраивают публичное любование друг другом. Константин и Ксения делятся с общественностью откровенными снимками и видео, не стесняются говорить друг о друге с особой нежностью. Не так давно они шокировали публику, разместив видео своих ласк в ресторане. В кадре рука Богомолова медленно и с наслаждением расстегивала пуговки на платье Собчак, обнажая ее грудь в полупрозрачном бюстгальтере. Ксения в нетерпении помогала мужу справиться с застежкой.