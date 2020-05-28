"Получили мы за вас": Богомолов встретил батюшку, который венчал его с Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов почти год живут в официальном статусе мужа и жены. При этом, как известно, после росписи в ЗАГСе они венчались в церкви. Это спровоцировало нешуточный скандал. Верующие призывали отлучить режиссера от церкви.

Константин Богомолов стал гостем очередного выпуска шоу "Вечерний Ургант". В эфире ведущий Иван Ургант вспомнил день свадьбы режиссера с Ксенией Собчак. Молодожены сначала катались по Москве в катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас", а потом поехали венчаться в Храм Большого Вознесения Господня в Сторожах у Никитских ворот.

В ответ Константин вспомнил свою встречу и разговор со священником, который совершал таинство. "А потом я встретил на Малой Бронной батюшку, который нас венчал. Прекрасный человек. Он так грустно на меня посмотрел и спросил: «Как ваши дела?» Я говорю: «Замечательно. А как ваши?» А он: «Ну получили мы за вас»", - рассказал 44-летний артист.

Ургант рассмеялся и парировал: "Из этого следует, что Бог все-таки есть!".

Напомним, эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Влюбленные приехали в ЗАГС в катафалке, чем шокировали маму Ксении - Людмилу Нарусову. Потом поехали повенчались в храме, чему родительница телеведущей была несказанно рада. А затем, как только Людмила Борисовна ушла спать, Собчак устроила эротические танцы под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня". Но этого уже не выдержали родители жениха. Кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой ушли с банкета сразу после увиденного.

Через неделю после венчания на Богомолова пожаловались патриарху Кириллу за "богохульное" поведение. Сторонники православной веры написали открытое письмо с просьбой отлучить режиссера от церкви. Венчание режиссера и Собчак стало последней каплей для верующих, чье терпение лопнуло. Они не верят в искренность покаяния Константина перед его венчанием с Ксенией даже в свете того, что театральный деятель принял православие перед браком с возлюбленной. Дело в том, что с 2013 года в Московском Художественном Театре имени А. П. Чехова ставится спектакль "Идеальный муж. Комедия" по мотивам произведений Оскара Уайльда. Постановку осуществил Богомолов. Православные активисты считают этот спектакль глумливым. Поборники морали требовали от Богомолова убрать все развратные и кощунственные постановки и сериалы с экранов и театральных подмостков. Или выйти из лона Русской Православной Церкви посредством отлучения. Особый гнев православных активистов вызвал тот факт, что "глумление над крестными муками Христа в театре происходило в Страстную Пятницу 2018 года".