«Даже если Михаил Ефремов сам выложил видео извинений, ему за это ничего не будет!»: адвокат - о режиме домашнего ареста

Михаил Ефремов вот уже пятый день под домашним арестом. Напомним, после смертельного ДТП, которое он устроил на Смоленской набережной, именно на такой мере пресечения настаивало обвинение. В Таганском суде Михаилу Олеговичу все разжевали: «пользоваться телефоном можно только для звонков адвокату», «принимать гостей нельзя», «интервью запрошены», «выход в интернет под запретом». Актёр обещал не нарушать, а потом выдал сюрприз. В день России, 12 июня, на одном из ютюб каналов была опубликована видеоисповедь Ефремова. Кто записал ролик и выложил в сеть, до сих пор загадка.

Но именно от этих обстоятельств зависит, нарушил ли Ефремов домашний арест и светит ли ему душная камера в СИЗО, вместо элитной квартиры в центре столицы. На эти вопросы мы попросили ответить известного московского адвоката Сергея Скрипку.

- Нарушил ли Михаил Ефремов режим домашнего ареста, записав это видеообращение?

- Принципиально, думаю, что не нарушил. Но здесь есть целый ряд «но». Видимо, оно было записано адвокатом или родственниками. И не для того, чтобы это придавать всеобщей огласке, а, например, чтобы извиниться перед потерпевшими, которые, возможно, не хотят общаться с его адвокатом. Тогда такая запись вполне оправдана. И никаких условий домашнего ареста она не нарушает, Если, конечно, выяснится, что эту запись сделал сам лично Ефремов, выкладывал сам в сеть с целью, скажем так, повлиять на общественное мнение, то здесь да, суд может рассмотреть нарушение домашнего ареста. И вполне возможно, что мера пресечения будет изменена на более строгую.

- Доказать это будет сложно? .

- Это будет невозможно, тем более, у Ефремова, насколько я понимаю, достаточно качественная профессиональная защита. Даже ели это он сделал, ты попробуй, найди улики. Один шанс, если только сам Ефремов скажет, что да, я это делал для того, чтобы повлиять на общественное мнение.

- Вы наверняка видели видеообращение, как вы думаете, он искренне говорил? Все-таки профессиональный актер.

- Сложно сказать. Главное, что это извинение. И это произошло, потому что мало, кто из водителей, которые стали причиной смерти другого человека вот так публично извиняется. Извинения принести - это достаточно важная часть. Играет Ефремов или нет, это сказать сложно. Но просто самое странное в этом деле то, что фактически тот факт, что Ефремов не столько известная личность, но и актер, многими при обсуждении этой ситуации, ставит ему это как отягощающее обстоятельство для Ефремова. Поэтому даже если человек актер, если он извинился, то это его право. И я думаю, что это надо учитывать при обсуждении таких дел.

О том ведется ли проверка по факту возможного нарушения условий домашнего ареста, в столичном ФСИН пока не комментируют. Напомним, адвокат семьи погибшего по вине Ефремова водителя уверяет, что родственникам это видео не присылали. То есть вполне возможно, что актер записал его только чтобы повлиять на общественное мнение.

- Родственники это видео не получали. Они увидели его в сети интернет. И удивлены, что именно таким странным способом обвиняемый решил принести извинения, - отметил Александр Добровинский, адвокат семьи Захаровых.

Напомним, Михаилу Ефремову за пьяное смертельное ДТП, погубившее человека, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> «Я не знаю, как дальше жить».Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: «Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова»

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