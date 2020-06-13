Кто выложил видеообращение Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом

После того, как Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего в аварии Сергея Захарова, пользователи Сети стали гадать, кто выложил двухминутный ролик в Интернет. Ведь самому Ефремову пользоваться средствами связи запрещено - он находится под домашним арестом.

Напомним, известный актер 8 июня устроил аварию на Садовом Кольце. Его внедорожник врезался в автомобиль курьерской службы. Водитель фургона оказался зажат в салоне и получил серьезные травмы. 9 июня Сергей Захаров умер в больнице.

Михаил Ефремов попросил прощения у родственников погибшего, хотя признал - что, вероятно, его не простят. Он предложил им помощь и заявил, что не пытается откупиться.

В Сети предположили, что запись сделала и выложила в Сеть его дочь Анна Мария во время посещения его квартиры. Ранее она подтвердила - телефона у отца сейчас нет, гаджет находится у жены или менеджера. В правоохранительных органах тоже считают, что артист не нарушал запрет на использование интернета и средств связи, поэтому оснований для ужесточения меры пресечения нет.

Анна Мария допустила, что отец окажется в колонии, в таком случае девушка собирается помогать своим братьям и сестрам, отказываться от родителя тоже не станет - пообещала "носить ему передачки".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> «Я не знаю, как дальше жить».Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: «Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова»

КСТАТИ

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