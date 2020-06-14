2020-06-14T11:46:56+03:00
Спорт

Александр Кокорин: Тюрьма ничему не научила… Хочется поиграть в Европе

Футболист рассказал о своих планах после окончания контракта с "Зенитом"
Сергей КИРИЛЛОВ
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Кокорин в прямом эфире рассказал о своем прошлом и будущемКокорин в прямом эфире рассказал о своем прошлом и будущемФото: ТАСС
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Подготовка российских клубов к рестарту чемпионата России вышла на финишную прямую. Еще не все клубы оправились от эпидемии и игроки пяти-шести команд, переболевшие коронавирусом, находятся на карантине или тренируются по индивидуальной программе.

А вот в рядах одного из аутсайдеров чемпионата «Сочи», похоже, полный порядок. В воскресенье в Краснодаре состоялась контрольная игра, в которой «Сочи» победил хозяев с крупным счетом 4:1. Один из четырех мячей в ворота «Краснодара» забил, находящийся в аренде в южной команде, Александр Кокорин.

А накануне этого матча Кокорин в прямом эфире на YouTube-канале экс-футболиста Александра Алиева «Кент» рассказал о своем прошлом и будущем.

- Тюрьма меня ничему не научила, но мы поняли, что надо ценить родных и близких. Они пострадали в этой ситуации больше всего. Я никому не желаю жизни там, это ужасно. Жизнь может измениться в одно мгновение. В нашей стране это может коснуться любого, лишний раз нужно делать все аккуратненько, - вывел формулу жизни скандальный форвард.

А потом 29-летний футболист добавил, что продлил контракт с «Зенитом» до конца чемпионата, и до 30 июня остается играть в аренде в «Сочи». А потом он становится свободным агентом, так что сможет сам подбирать себе клуб.

- Душа очень лежит поехать поиграть в Европу. Больше всего по стилю импонирует Испания. Это идеально: игра с мячом, техника – это как я вижу. Когда играл с испанскими командами – очень понравилось. А так, вообще без разницы, в каком чемпионате попробовать себя, в Италии, в Англии... Просто здесь я много лет. Понимаю, что и как. В Европе тоже хочется пожить, - помечтал Кокорин.

Напомним, что уже 19 июня «Сочи» принимает «Ростов». А «Краснодар» 21 июня сыграет дома против «Динамо». Сообщалось, что матчи в Краснодарском крае пока будут проходить без зрителей, в то время, как в других регионах Роспотребнадзор разрешил пускать до 10 процентов болельщиков от вместимости стадиона. Но и на югах вскоре могут ввести послабления при посещении массовых мероприятий.

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Кокорин в форме клуба "Сочи"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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