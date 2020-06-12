Виртуальный стадион и "умные" бутсы: как новые технологии проникают в футбол

Виртуальный стадион

Современные компьютерные технологии все больше внедряются в самую консервативную игру в мире. А пандемия только ускорила этот процесс. Вот и стартовавший 11 июня после перерыва чемпионат Испании отметился новыми цифровыми финтами. Так в первом матче «Севилья» - «Бетис» (2:0), который проходил без зрителей, телекомпания, чтобы создать видимость полных трибун, использовал 3D-анимацию, плюс добавил звук полного стадиона.

В принципе, ничего удивительного в этом нет, телевизионщики и раньше вклинивались в прямые трансляции. Но делалось это в основном в рекламных целях, когда, к примеру, запускали на бегущих билбордах свою рекламу. Правда, такие несанкционированные включения вскоре стали пресекать. А вот виртуальные болельщики пока никому еще не наступили на ногу.

Голкипер по вызову

А вот в Бразилии, где в футбол играет вся страна и существует десятки лиг и тысячи команд, появилось еще одно ноу хау. Там запустили приложение для смартфонов "Голкипер в аренду" (Goleiro de Alugue). Это что-то вроде нашего каршеринга, где ближайшую машину можно арендовать хоть поминутно, хоть на несколько дней. Так же вы теперь можете взять в аренду и вратаря.

Оказалось, что таких вакансий в любительских командах предостаточно. Интересно, что цены вполне сопоставимы с авторынком. За два тайма, которые длятся 90 минут, за «прокат» голкипера придется заплатить 45 реалов (625 руб.). А за два часа (если в матче случится дополнительное время) – 60 реалов (833 руб).

Пользователей этой программы становится все больше, рынок бурно развивается. Один из вратарей-любителей поделился в соцсетях, что при таких расценках, конечно, не разбогатеешь, но на пиво хватает. А, главное, что появляется множество новых знакомых и возможностей заняться каким-то новым делом. Не исключено, что по такой схеме скоро можно будет комплектовать целые команды, приглашая, кроме вратарей, защитников, полузащитников и нападающих.

«Умные» бутсы и очки

Технические новинки появляются и непосредственно в тренировочном процессе. К примеру, уже существуют «умные» бутсы, в которые встроен специальный датчик, считывающий движения футболистов на поле. Гаджет умеет сам оценивать действия и даже делает подсказки.

Впрочем, еще важней анализировать действия игроков тренерам. Им в помощь созданы «умные очки». Эти окуляры Google Glass по периферии имеют отражающие элементы, где появляется различная игровая статистика и даже можно смотреть повторы моментов. Новинка была разработана специально для матчей испанской Примеры и называется Mediacoach.

Правда, после официального появления в футболе видеоарбитров это уже не удивляет. Ну а следующим этапом, по мнению аналитиков, будет вживление видеокамер в форму футболистов. Не за горами те времена, когда всех игроков чипируют, что позволит, к примеру, точнее определять положение вне игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

РФС выпустил памятку для российских футболистов

В ней наглядно прописаны новые правила и меры предосторожности на стадионах (подробности)

Ученые выяснили, кто лучший футболист мира – Роналду или Месси

Этот спор длится уже более 10 лет (подробности)