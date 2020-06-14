Владимир Путин: Президент говорит, как надо сделать, а губернатор отвечает «пошел подальше»
Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» прокомментировал происходящее в США. Президент считает, что текущие события - признак системного кризиса в обществе.
- Я стараюсь аккуратно комментировать или вообще не комментировать, что происходит в других странах, в том числе в США, - сказал Путин. - То, что произошло, - это проявление глубинных кризисов. Мы это давно наблюдаем, с момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность. Но это пусть они сами разбираются.
Российский принцип построения вертикали власти в момент кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, оказался на порядок эффективней, американского. А сама система более управляемой и способной ответить на вызов.
- Это говорит о проблемах, - констатировал Путин. - Вещи, связанные с борьбой с коронавирусом, высветили и общие проблемы в этой стране. Мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом. Уверенно, с минимальными потерями. Дай бог, чтобы так и было. А в Штатах так не происходит. Это, в том числе, и система управляемости. У нас расширенное правительство работает, как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководителей регионов. Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас взял и сказал: «не будем делать то, что президент говорит, мы считаем это нецелесообразным». Медики считают целесообразным, президент и правительство поддерживают, а кто-то говорит: «идите подальше».
По мнению президента, все происходящее в США - следствие противостояния и на партийном уровне, и на разных этажах исполнительной власти.
- Демократия - это власть народа, но если народ выбирает высшие органы власти, то эти органы власти имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны, - заявил Путин. - А что там? Вот президент говорит: «надо сделать так-то и так-то», - а на местах губернаторы говорят: «да пошел подальше». Проблема заключается в том, что групповые партийные интересы ставятся выше интересов всего общества.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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