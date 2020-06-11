Сын бывшего главы СССР Сергей Хрущев побеседовал с обозревателем KP.RU Александром Гамовым на тему разгоревшихся в США беспорядков. После гибели чернокожего американца Джорджа Флойда при задержании полицейскими по всей стране начались массовые протесты и погромы.

- Сергей Никитич, мы с вами COVID в штатах обсудили, а о ситуации с чернокожим американцем, которого белокожий американец задушил, погромы после этого - пока как-то не говорили... До вас волнения тоже дошли?

- Да... Эта часть города Провиденс, где я живу называется Крэнстон.

- И это какой штат?

- Род-Айленд, который находится между Нью-Йорком и Бостоном.

- И вы все эти погромы видели своими глазами?

- Нет, я ничего не видел. У меня сейчас некоторые проблемы с подвижностью, поэтому я сижу дома. Но я все слышал, у нас объявили чрезвычайное положение, ввели комендантский час с 9 до 5, чтобы не выходили на улицу.

- С 9 вечера до 5 утра?

Сергей Хрущев - из США: «Если Трамп возьмёт под контроль погромщиков, это поможет ему выиграть выборы». 00:00 00:00

- Да. Такие толпы ходили - в основном по ночам. Часть из них протестовала против этой полицейской жестокости, а другая часть грабила супермаркеты, разбивала витрины, поджигала что-то. Это не первый раз в этой стране и не второй...

- И, в принципе, понятно, почему это происходит.

- Да. Страна разделена на черных и белых, и - на белых и всех остальных.

И, когда «силу берут» экстремисты (а здесь и в полиции много экстремистов, «античерных»), потом это все записывается на телефоны.

Это всегда было, но теперь это все показывается. И поднимается такая волна протеста. Тем более, - сейчас, когда работы не было, все было закрыто, часть людей стала беднее, а другие - без дела. И начинаются вот такие неприятности.

Они - повторяю - совсем для этой страны не необычные, это происходило несколько раз. Ну, и на это идет резкая реакция. Когда-то вводили войска, Национальную гвардию, когда-то уступали.

А сейчас сделали комбинацию такую, Трамп решил, с одной стороны, ввести войска, то есть Национальную гвардию, над нами ночью летает большой военный вертолет. И все в основном успокоилось.

Но в последнюю ночь опять 70 человек от этой протестной группы отделились и пошли грабить наш молл, но не в Крэнстоне, а в Провиденсе.

- То есть, там у вас и черные, и белые живут?

- Да. Такой сегрегации, как была, нет, такого неприятия черных - нет, такой агрессии у черных нет.

Сейчас черные живут везде, а раньше было недопустимо, чтобы, допустим, в нашем микрорайоне вдруг были черные. Сейчас многие живут, они спокойно общаются, интеллигентные люди, не хуже всех других.

Но ведь и таких отморозков, которые громят и грабли, сколько хотите. Вы найдете антисемитов, вы найдете людей, которые ненавидят желтую расу или другую расу...

Тут еще это усложнилось, потому что выборы на носу. Уже у нас июнь, а в ноябре будут выборы. Ну, и демократы решили разыграть эту карту, они якобы присоединились к этим протестующим людям, потому что протестующие люди раньше в основном голосовали за республиканцев. И говорят: вот вы, ребята, вместе…

- …с демократами теперь.

- Говорили, что Байден хотел пойти на похороны этого человека, которого полицейский задушил.

Это трагедия страны, которая решается постепенно. Когда мы сюда приехали (это было почти 30 лет назад), подобная ситуация была в Лос-Анджелесе, она нас очень поразила. Там группа белых полицейских забила черного водителя грузовика, который был наркоманом. И поднялось такое же протестное движение. Причем оно же, как всегда, выливается неизвестно во что. Тогда оно вылилось почему-то там, что стали громить корейцев, которых там много.

- Скажите, а сейчас Трампу сильно навредят эти события?

- Трудно сказать, навредят они Трампу или нет. Если он их возьмет под контроль (а постепенно он их берет под контроль), то, наоборот, они, может, быстрее ему помогут. Потому что одни люди с одной стороны, другие – с другой. И, если он найдет какую-то сбалансированную позицию, то, наверное, ничего плохого от этого не будет.

Трамп - человек приспосабливающийся, быстро адаптирующийся в меняющейся ситуации. Но, конечно, для выборов это очень неудобно.

- На прошлые выборы вы не ходили голосовать, по-моему. А на эти пойдете?

- На прошлые выборы я ходил, а на эти выборы я не пойду, потому что у меня проблемы с ногами, просто дойти трудно. Да я и не знаю, за кого голосовать.

Байден производит впечатление такого дряхлого старика, не инициативного, которого выдвинули в пику Трампу. А Трамп тоже меня несколько разочаровал, потому что он как-то вдруг реагирует на какие-то советы непонятного происхождения – то ли зять ему советует, то ли еще какие-то советчики. И он принимает решения.

- А вы за него голосовали на прошлых выборах?

- Да.

- Это вы его поставили, значит?

- Ну, мы его не поставили. Потому что наш штат заведомо демократический, и хочешь голосуй, хочешь не голосуй, - все равно выберут какого-то синего кандидата. Тут уж никуда не денешься.

По крайней мере, я возлагал на Трампа надежды, что он начнет действовать, начнет выправлять экономику, выправлять положение Америки в мире. В какой-то степени он это произвел, установил тарифы на торговые отношения с другими странами, которые за эти годы после их подписания сложились не в пользу Америки. У него перестало быть фетишем это преобладание концепции, что всем должны управлять международные корпорации. Трамп сказал, что мы должны вернуть рабочие места в Америку. Что-то вернул. Это для страны, в общем-то, положительно.

А потом он пошел не то, чтобы вразнос, - но начал совершать опрометчивые поступки, мне кажется. И мне кажется, что сегодня он уже больше даже вредит, чем Байден.

- Сергей Никитич, вы, пожалуйста, не болейте.

- Ну, стараюсь держаться.

- Держитесь, пожалуйста.

- Спасибо. Всего доброго.

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