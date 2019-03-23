Наталия Орейро попросила российский паспорт

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-23T12:22:15+03:00

Уругвайская певица Наталия Орейро пошутила, что ей не хватает лишь российского паспорта. Фото с видео

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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в вечерней программе на Первом канале в шутку обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

- Давай проверим, насколько ты русская? - предложил Ургант

- Да, мне остается только, чтобы Путин выдал мне российский паспорт, - пошутила певица.

Наталья Орейро в программе Вечерний Ургант .

При этом она пообещала, что будет «более русской, чем Жерар Депардье», который несколько лет назад уже получил гражданство РФ.

Певица пришла на программу в ярком красном наряде с глубоким вырезом на спине, где она перечислила города России, в которых планирует выступить. Орейро объяснила это тем, что не может точно запомнить даты концертов и места их проведения, в связи с чем и сделала у себя на теле небольшое «напоминание».

Ранее сайт kp.ru писал, что уругвайская певица выступит с 14 концертами в городах России в рамках турне Unforgettable tour, в котором ее будут сопровождать местные музыканты и танцоры.

41-летняя звезда сериала «Дикий ангел» не первый раз посещает РФ и устраивает в нашей стране гастроли. Осенью прошлого года в Подмосковном городе Балашиха она также сняла клип на свою новую песню под названием «To Russia with Love» («В Россию с любовью»).

Напомним, что кроме французского актера Жерара Депардье, российского гражданство также получили боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон и знаменитый американский боксер Рой Джонс-младший.

ИСТОЧНИК KP.RU