«Дожили»: 71-летняя Пугачева опубликовала видео из «подпольной» парикмахерской

Последние месяцы Алла Пугачева, как и все мы, провела на самоизоляции.

- Алла уже давно сидит дома. Максим Галкин вернулся из какой-то поездки с бронхитом, и врачи его заперли на две недели на карантин, - рассказывала «КП» подруга Пугачевой бизнесвумен Алина Редель. - Я Алле сказала: «Никуда не ходи, надо поберечь себя!» И Лиза с Гариком (дети Пугачевой. - Ред.) тоже дома сидят. Хотя для детей ничего не изменилось, они в последнее время в садик не ходили, обучались на дому.

Даже после отмены карантина певица сидит дома. В своём Инстаграме артистка опубликовала видео, как мастера в две руки делают ей мелирование.

Причём АБ без маски, а мастера в полном обмундировании - в маске, перчатках, халате.

- Чтобы не забыть это время пандемии, - обратилась к фанатам Пугачева.

- Да, устроили подпольную парикмахерскую, - комментирует видео стилист артистки.

- Дожили! -вздыхает Пугачева. - Пусть это будет самое худшее и тяжелое в нашей жизни. Главное, чтобы хуже не было. Такое не забывается.

Кстати, мастеров Алла Пугачева приняла в своём спа-комплексе, расположенном в ее замке в деревне Грязь.

Там Максим Галкин давно уже оборудовал уголок красоты для жены - кресло для педикюра и открытую гримерку для визитов стилистов.

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что артистка не часто показывает себя без привычных стильных паричков.

Бывший муж певицы режиссер Александр Стефанович рассказывал, что парики стали неотъемлемой частью имиджа звезды с самого начала ее карьеры.

На «Мосфильме» был специальный цех, который шил для АБ ее фирменные кудри.

alla_orfey Пугачева посетила подпольную парикмахерскую

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