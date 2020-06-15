Пророческая песня Михаила Ефремова: «А я сяду... На 10 лет»

В соцсетях возникла запись, на которой актёр Михаил Ефремов исполняет шуточную песню. Блогеры назвали слова пророческими. Ефремов, подглядывая слова в телефоне, произносит:

«А я сяду... На 10 лет!»

Ефремов юмористически обыгрывал композицию Успенской «А я сяду в кабриолет». Экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев написал: «Дядя Миша все предвидел. #несмешно».

В комментариях под его постом на ролик отреагировали подписчики.

«Печально. Но мысли материальны. Заигрался для Миша», — написала Анжелика.

«Накаркар», — сказала Заира

«Он их заслужил!» — отметила Оксана.

Напомним, что Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Пьяный актёр устроил ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. После Ефремов записал видео с извинениями для семьи водителя. Но родственники отказались их принимать. Также они заверили через адвоката, что не станут брать от Ефремова денег.

А я сяду на 10 лет : Михаил Ефремов напророчил себе тюремный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил

За один съемочный день актер мог получить 140 тысяч рублей, а за участие в постановках - еще больше (подробности)

Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира

Полковник ФСИН в отставке рассказал «КП», какую шикарную жизнь могут устроить для актера после суда (подробности)