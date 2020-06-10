"Звездные скоты": Никита Михалков в ужасе от смертельного ДТП Михаила Ефремова

Режиссер Никита Михалков эмоционально отреагировал на смертельное ДТП, которое в центре Москвы устроил актер Михаил Ефремов. Режиссер отметил, что к "закономерному финалу" артист пришел, так как был "ослеплен безнаказанностью".

"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью звездных скотов финал", - цитирует Никиту Михалкова РИА Новости.

В свою очередь актер Александр Панкратов-Черный выразив мнение, что к инциденту с Ефремовым причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль. По его словам, Михаил Олегович никогда не пил в одиночку и в день трагедии "не мог напиться один и сесть за руль". "Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется", - цитирует Панкратова-Черного 5-tv.ru.

Он заявил, что авария стала трагедией для всей большой семьи Ефремова. "Для памяти его отца, мамы, дедушки. 12 лет тюрьмы, которые ему грозят, - это конец его творческого пути", - отметил актер.

Меж тем Иван Охлобыстин боится, что Ефремов "в приступе очередного безумия" совершит еще один смертный грех. Он считает коллегу гением, но назвал его негодяем. "А что бы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех?", - поделился переживаниями многодетный отец. Охлобыстин также выразил соболезнования родным погибшего в ДТП Сергея Захарова. "Я терял и брата и отца. Я знаю, что это такое. Дай им Бог сил! Простите меня!", - написал он в блоге.

Напомним, 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера. Экспертиза показала, что он был пьян. В крови также обнаружены следы наркотиков. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Актер Михаил Ефремов и его разбитый джип

Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. По решению суда артисту запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять корреспонденцию. Кроме того, артисту можно общаться только с близкими родственниками, следователями, адвокатами и работниками ФСИН.

В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. "Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке", - заявил сам Михаил, отвечая на вопрос, помнит ли он, что произошло. Артист сказал, что "вероятно" был пьян, однако не смог вспомнить, сколько выпил и где. Отвечая на вопрос о своем самочувствии, Ефремов заявил, что он "ни в каком" состоянии. При этом он признал себя виновным в инциденте. "Да, конечно, куда я денусь?" - сказал он.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади. Фото Роман Канащук/ТАСС

Стоит отметить, что с начала 2019 года Ефремов 50 раз нарушил правила дорожного движения. Как уточнил в эфире телеканала "Россия 1" замначальника Управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин, 11 протоколов из этого количества составили в 2020 году. Он подчеркнул, что в 2019-2020 годах полиция не регистрировала фактов, что Ефремов водил машину в пьяном виде.

Диокин отметил, что артист оплатил все штрафы за 2019 год, пять из 11, пришедших в этом году, еще не оплачены. "Это превышение скоростного режима, при этом, как правило, скорость незначительно превышена, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств, нарушение разметки", - уточнил полковник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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