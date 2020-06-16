2020-06-15T23:27:25+03:00
Происшествия

Стрельба в полицейских на Ленинском проспекте в Москве. Главное на 16 июня

Сотрудники ДПС и нападавший находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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На месте стрельбы на Ленинском проспекте. В результате инцидента ранены двое сотрудников полиции и сам стрелявший. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССНа месте стрельбы на Ленинском проспекте. В результате инцидента ранены двое сотрудников полиции и сам стрелявший. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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15 июня, около 16:00, в Москве произошла перестрелка прохожего и сотрудников ДПС. В результате все трое попали в больницу.

- Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Машина инспекторов была припаркована на дороге.

- В какой-то момент худощавый мужчина в кепке с криками подошел к машине ДПС, достал травматический пистолет и начал стрелять.

- 43-летний инспектор Сергей Крылов получил пулю в плечо. Он выскочил из машины и попытался скрутить стрелка. Нападавший стрелял, пока инспектор не повалился на асфальт.

Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.

- На помощь к сослуживцу бросился его коллега Алексей Поярков. Он достал пистолет и начал стрелять. Успел выпустить в преступника три пули, но сам получил ранение.

- Нападавший был задержан. Всех участников перестрелки доставили в больницу.

- Личность преступника быстро установили. Им оказался 23-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галиев. Он сын экс-заместителя руководителя наркоконтроля Ингушетии.

- Мотивы Галиева пока не установлены. Возбуждено уголовное дело за "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Прохожий открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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