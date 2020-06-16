Стрельба в полицейских на Ленинском проспекте в Москве. Главное на 16 июня
15 июня, около 16:00, в Москве произошла перестрелка прохожего и сотрудников ДПС. В результате все трое попали в больницу.
- Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Машина инспекторов была припаркована на дороге.
- В какой-то момент худощавый мужчина в кепке с криками подошел к машине ДПС, достал травматический пистолет и начал стрелять.
- 43-летний инспектор Сергей Крылов получил пулю в плечо. Он выскочил из машины и попытался скрутить стрелка. Нападавший стрелял, пока инспектор не повалился на асфальт.
Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.
- На помощь к сослуживцу бросился его коллега Алексей Поярков. Он достал пистолет и начал стрелять. Успел выпустить в преступника три пули, но сам получил ранение.
- Нападавший был задержан. Всех участников перестрелки доставили в больницу.
- Личность преступника быстро установили. Им оказался 23-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галиев. Он сын экс-заместителя руководителя наркоконтроля Ингушетии.
- Мотивы Галиева пока не установлены. Возбуждено уголовное дело за "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Прохожий открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов
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ИСТОЧНИК KP.RU