Кто снова ссорит Грузию с Россией: скандальный журналист Габуния решил напомнить о себе

Похоже, кому-то очень нужен разрыв между Москвой и Тбилиси. И этот кто-то опять достал из рукава скандалиста и матерщинника Георгия Габунию. На этот раз с заявлением, что на него готовилось покушение, заказали которое где-то в РФ.

Прошлый туристический сезон-2019 в Грузии был сорван. Антироссийские акции на главной улице Тбилиси - проспекте Руставели привели к тому, что Москва приостановила авиасообщение с Грузией.

Напомним, что поводом для начала скандала стала Межпарламентская ассамблея по православию. Тихо и мирно она проходила в здании парламента Грузии, пока российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов не сел (по предложению организаторов ассамблеи) не в то кресло. Ненароком, как потом сам и утверждал, он занял место спикера парламента. Однако, представители грузинской оппозиции увидели в этом тайный скрытый знак. И тут же устроили акции протеста с выводом людей к зданию парламента и антироссийскими речами.

Но не успели протестующие разойтись, как подлил масла в огонь телеведущий Георгий Габуния, выступив в эфире с нецензурными и абсолютно непрофессиональными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина. Тут уже на улицу высыпали все – и пророссийские, и антироссийские, и кто за геев, и против геев. Но однозначно все были против Габунии, который тут же слетел с должности, а вместе с ним и его приятель, гендиректор телеканала “Рустави 2” Нико Гварамия.

Грузины всерьез опасались, что Россия чуть ли не введёт войска (подбрасывали даже такие слухи), наложит эмбарго на вино и минводу. Но Москва ограничилась лишь прекращением авиаперевозок в Грузию, что сильно ударило по местному турбизнесу.

И вот новое лето, коронавирус смешал все планы. Но еще остается надежда, что можно будет погреться на теплом грузинском побережье. Может к июлю, к августу, когда ситуация с инфекцией нормализуется. Да и сама Грузия потихоньку заговорила об открытии границ для туристов. Но кому-то очень не хочется нормализации ситуации.

Явно тому, кто руководит Габунией и Гварамией, действия которых в 2019 вызвали обратный эффект, перекинув народный гнев с Гаврилова на скандалистов.

15 июня Гварамия устроил брифинг для журналистов в Тбилиси. На нём он заявил, что грузинскими спецслужбами "задержан гражданин России Васамьек Боков, который по заданию Кадырова готовил заказное убийство Габунии". Вот, мол, он - смельчак герой, на которого даже охоту объявили. Гварамия призвал полицию немедленно рассекретить все подробности операции. «За Георгием Габунией несколько месяцев велась слежка», - заявил он.

После заявлений Гварамия (он теперь в новой должности - гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи») с официальным заявлением выступили Службы Госбезопасности Грузии. Они ничего рассекречивать не стали, даже имени задержанного не обнародовали. Сообщили лишь, что некто В.Б. действительно задержан за «сбыт и использование поддельных документов». И пояснили, что раскрыто это злодеяние было в рамках некоего расследования о заказном убийстве.

То есть и не подтвердили, но и не опровергли заявления Гварамии. Но настойчиво попросили «всех лиц воздерживаться от распространения какой-либо точной или неточной информации, чтобы не препятствовать расследованию».

Далеко не все в Грузии верят тому, что на Габунию действительно готовилось покушение. И уж тем более по заказу из РФ.

- Габуния хочет восстать из пепла, псевдопокушение — хороший повод напомнить о себе, - считает политолог и журналист Леван Кахидзе. - Да на него кто угодно мог покушаться. И до того скандального матерного выступления к редакции «Рустави — 2» не раз приходила разъяренная его выступлениями толпа. Когда он на религиозные темы шутил в своей похабной манере. На политические внутригрузинские. Последние пару лет Габуния только с охранниками ходил по улице. Не зря же. Вечно он кого-то боится.

Одно ясно точно, далеко не самый удачный день Гварамия выбрал для заявлений. Вчера вечером в Тбилиси произошёл крупный пожар – загорелся рынок. Все телеканалы в прямом эфире транслировали кадры с места ЧП. Было как-то не до заявлений о несостоявшихся покушениях на скандалиста и болтуна Габунию.

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