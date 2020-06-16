Татьяна Бронзова: «Мишу Ефремова надо лечить от алкоголизма, но в тюрьму ему нельзя»

Смертельное ДТП в центре Москвы, которое произошло по вине Михаила Ефремова, не оставило никого равнодушным. Знакомые актера говорят, что к этой трагедии он шел давно. Тем не менее даже они испытали шок. Некоторые выступили с заявлением в соцсетях. Выражая соболезнования семье погибшего Сергея Захарова, они попросили быть великодушными и к Михаилу, не впадать в крайность осуждения. Эти посты спровоцировали новые вопросы: почему же милосердные друзья Ефремова не забили тревогу раньше? Почему не боролись за любимого артиста? Все видели, но не останавливали «жизнерадостного пьяницу». Знали, что алкоголик, да еще баловался наркотиками, но молчали. Где был театр, когда Ефремов спивался? Например, тот же «Современник» мог проявить волю и расторгнуть с ним договор после его пьяной выходки в Самаре (он тогда сильно подшофе вышел на сцену и вступил в словесную перепалку с залом). И вот итог. Как написал Алексей Герман, изнеженный потворством, Ефремов начал засыпать за рулем и убил, потому что его порокам попустительствовали, а иногда провоцировали...

На эту тему – о попустительстве «друзей» - мы поговорили с Татьяной Бронзовой. Татьяна Васильевна много лет работала во МХАТе, которым в то время руководил Олег Николаевич Ефремов. Тринадцать лет она была заведующей труппой. Знала Мишу Ефремова с детства.

- Поэтому сейчас у меня за него болит душа. Он еще мальчишкой играл у нас в театре. Ему было лет тринадцать, когда ему дали роль в спектакле «Уходя, оглянись», - вспоминает Татьяна Васильевна.

Актриса, писатель Татьяна Бронзова.Фото: Александр ГЛУЗ

- Говорят, уже в этом возрасте он выпивал…

- Было дело: однажды он пришел на спектакль, от него пахло спиртным. От ребенка… Только не делайте вывод, что он спился в театре.

- Почему еще тогда не рассказали его отцу – руководителю МХАТа Олегу Ефремову, что его сын выпивает?

- Кто будет говорить такое худруку? А может быть, нам показалось? Миша рос самостоятельным ребенком. Олег Николаевич был занят, у него в голове спектакли, роли. Надо было выбирать – либо театр, либо дети. Он выбрал театр. Он мало занимался сыном, из-за этого очень переживал в конце жизни.

- Говорят, что при Олеге Ефремове выпивала чуть ли не половина труппы? Об этом рассказывал Табаков, который пришел во МХАТ после смерти Олега Ефремова…И разогнал всех алкоголиков.

- Нет таких театров, где работают одни трезвенники. Но это сплетни, что до Табакова во МХАТе было сплошное пьянство. Это ложь. Ее распространяли люди, которые хотели Олега Николаевича Ефремова унизить. Из зависти.

- Олег Николаевич тоже вроде крепко выпивал…

- Олег Николаевич очень много работал. Как можно создать один театр, потом возродить другой, и при этом пить? В конце жизни он был тяжело болен, у него были больные легкие из-за того, что много курил, он дышал через кислородный аппарат. Какая тут выпивка? Эти сплетни разносят недоброжелатели.

- После окончания Школы-студии Михаил Ефремов пошел не к отцу во МХАТ. Вместе с однокурсниками он организовал молодежную труппу «Современник-2», которую взяла под свое крыло Галина Волчек. Но через три года она же молодежную труппу и распустила. Вроде бы не последнюю роль в распаде «Современника-2» сыграло пристрастие Ефремова-младшего к алкоголю, его же друзья вспоминали, что на гастролях было дикое пьянство.

- У Галины Борисовны терпение лопнуло. Миша пришел во МХАТ после «Современника», - продолжает Татьяна Васильевна. – Уже тогда, а это было начало 90-ых, он лечился от алкоголизма и года два не пил. Потому что в театре ему поставили условие: либо ты лечишься, либо уходишь. Для него работа в театре своего отца была важна. Миша искренне любил Олега Николаевича. Тем не менее спустя некоторое время Олег Николаевич уволил Мишу из МХАТа – за пьянку и за драку. Так что еще тогда были дела... Миша попадал в милицию, но его спасал авторитет отца. Сам Олег Николаевич, конечно, в милицию не ходил. Вместо него приходили друзья, называли имя Ефремова.... Мише все сходило с рук за папиной спиной, пьяные скандалы спускали на тормозах. Кстати, раньше Миша машину не водил, потому что выпивал и боялся садиться за руль. Водила машину его жена. В то время – Женя Добровольская. Поэтому я удивилась, когда узнала, что в этой страшной аварии Миша был за рулем. У меня возник вопрос: почему не забили тревогу его близкие, когда ему стали выписывать штрафы за превышение скорости?…

- Когда человек чувствует безнаказанность с детства, наверное, и штрафы его не испугают.

- Его близкие должны были жизнь положить на то, чтобы Мишу спасти, лечить его, контролировать. У него шестеро детей, а он сам до сих пор остается ребенком, которому многое позволено. К алкоголю добавились наркотики, когда в его жизни появилась Ксения Качалина. Это несчастье, что он встретился с ней. Там была такая компания… В то же время – это был конец 90-ых - погиб Мишин друг - талантливый актер Сергей Шкаликов. Говорили, он умер от передозировки. Мишу вытащила из этого кошмара Соня (нынешняя жена Ефремова – Ред.). Это ее заслуга. Она рискнула родить ему троих детей. Он стал много сниматься, вернулся в театре. Мне казалось, Соня его крепко держит. Но, наверное, и ей стало с ним тяжело, все-таки трое детей, оно не всесильна. Мишу нельзя было оставлять одного дома. Хотя и его семью понять можно. Находиться с пьющим мужем и с тремя детьми в одной квартире в самоизоляции – очень тяжело. Когда Миша выпивает, он становится неуправляемым. Он может нахамить, бывает невоздержан на язык. Эта особенность его личности, наверное, помогала обрести сценическую свободу, создавать любой образ. Но у Сони просто сдали нервы. В этой истории всех можно понять. …

Сейчас многие пытаются разобраться, почему Миша пил. Не надо искать причины. В юности от выпивал по глупости, куража ради. Постепенно пьянство приняло болезненную форму. Алкоголизм не распущенность, а тяжелая болезнь. Миша болен. Его надо лечить. Но в тюрьму ему нельзя. Это все равно, что отправить его на смерть. Ему надо дать условный срок и лечить от алкоголизма, чтобы он вышел из больницы другим человеком. Пожизненно лишить водительских прав. И обязать выплатить крупную сумму семье погибшего Сергея Захарова, который судя по фотографии был очень хорошим человеком с такой приятной улыбкой…

Напомним, Михаилу Ефремову за смертельное ДТП, случившееся 8 июня на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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