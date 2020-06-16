"Михаил получит 6-7 лет условно": Ефремова могут спасти от тюрьмы шестеро детей и сотни писем в защиту

С момента смертельного ДТП, которое спровоцировал в центре Москвы Михаил Ефремов, прошла ровно неделя. За эти дни много всего было сказано и в адрес актера, и в адрес невинной жертвы аварии Сергея Захарова. Семья покойного успела посетить шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, сам Михаил Олегович спустя четыре дня записал обращение к родственникам погибшего, предложив им материальную помощь. Однако родня Захарова ее отвергла. Меж тем, адвокат Александр Добровинский назвал основную причину такого решения семьи, а также высказался на тему того, какое наказание ждет Ефремова.

"Мое предположение, что Михаил Ефремов получит 6-7 лет условно. Известный актер. Неужели кто-то пойдет наперекор. Когда я это сказал вчера публично, то никаких особых возражений я не получил ни от коллег, ни от знакомых. В общем, более-менее как-то все согласились. Конечно, семья немножко в шоке от моего предположения, но мне кажется, что может быть и так", - заявил Александр Добровинский в эфире Радио "Комсомольская правда".

Адвокат Александр Добровинский.Фото: Евгения ГУСЕВА

Следователи вызвали Михаила Олеговича на допрос 17 июня. "Адвокаты потерпевшей стороны отнесут следователю, ведущему делу, соответствующие ордера", - цитирует Добровинского ТАСС. В свою очередь адвокат Ефремова отказался комментировать сведения о допросе своего подзащитного, сославшись на подписку о неразглашении.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова также заявил, что денежная компенсация и некие мировые договоренности могут облегчить участь Ефремова. "У него, по-моему, шесть детей, не знаю, какого возраста, но он никогда не был судим, он не бандит, не хулиган и так далее. Конечно, будут сотни и сотни писем, которые подпишут в его защиту много людей, московская интеллигенция, элита и так далее. И все это ляжет на весы", - подчеркнул защитник.

Погибший в результате ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, Сергей Захаров.Фото: Личный архив

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784023" frameborder="0"></iframe> Погиб в ДТП с Ефремовым.«Примерный семьянин и работяга». Так родные отзываются о водителе, который погиб в ДТП с участием известного актёра…

Он также пояснил, почему семья Захарова стала ходить по шоу. "Они решили, что это дело могут замять. Они этого не хотят. Они не хотят ни принимать деньги, потому что говорят, что покойный Сергей бы никогда этого не позволил. И потом, память о брате, об отце. Они говорят, что это не продается. Ну вот дали два миллиона рублей, три, десять. И вот они садятся за стол, их там семь человек, и начинают делить деньги... И получается совсем другая история. Тебе столько, а тебе столько. И так далее. Они, собравшись, раз и навсегда решили, что этого не будет. Просто противно. И все", - заверил Добровинский.

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Через четыре дня после трагедии Ефремов записал обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Родственники Захарова не приняли извинений и отказались от денег звезды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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