Дмитрий Певцов показал фото трагически погибшего сына

Дмитрий Певцов в конце декабря 2019 года отметили 25-ю годовщину свадьбы с актрисой Ольгой Дроздовой. За годы совместной жизни актеры были вместе и в горе, и в радости. Звезды сериала "Бандитский Петербург" вместе пережили трагедию, которая произошла в 2012 году.

Дмитрий Певцов почтил память трагически погибшего сына Даниила. 5 июня ему могло бы исполниться 30 лет. 56-летний актер опубликовал в блоге черно-белый снимок старшего сына и подписал его: "Данечка! С Днем рождения!".

В комментариях многие выразили свои соболезнования и отметили невероятное внешнее сходство отца и наследника. Публика пишет о том, что не может сдержать слез, глядя на фото Даниила.

Он родился от отношений Певцова и его однокурсницы по ГИТИСу Ларисы Блажко. После расставания с матерью мальчика Дмитрий долгое время с ним не общался. Впоследствии он очень жалел об этом. Наладить отношения с наследником артист смог благодаря Ольге Дроздовой.

dima_pevtsov Данечка! С Днем рождения!

"Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню", - рассказывал Певцов.

В 2012 году случилась трагедия. Жизнь Даниила оборвалась. По словам его звездного отца, это был несчастный случай. Молодой человек провел в коме девять дней и скончался 3 сентября. Ему было 22 года. "Когда я перестал задавать себе вопросы «за что?», «почему?» и «в чем смысл?», пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня!", - делился актер.

Отметим, Дмитрий Певцов много лет счастлив в браке с Ольгой Дроздовй. Служебный роман у них начался в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Это была любовь с первого взгляда. Через три года они поженились, а потом долго ждали рождения первенца. Елисей появился на свет 7 августа 2007 года. Дроздова и Певцов никогда не скрывали, что Елисей был их желанным ребенком и стал настоящим подарком судьбы. "Мы 15 лет ждали этого ребенка. Сначала думали, что, когда захотим ребенка, тогда он и появится. А когда захотели, то не получилось. Причем были оба здоровы. Нам предлагали разные варианты. Вплоть до ЭКО. Мы думали об усыновлении", - рассказывала 54-летняя актриса.

Кроме того, супруги воспитывают приемную дочку Елену Деркач. В 2013 году Елена поступила на актерский курс к Дроздовой и Певцову. Постепенно она сблизилась с супругами, которые очень мечтали о появлении в их жизни еще одного ребенка. "Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас", - делилась Ольга. При этом сиротой в общем понимании слова девушка не является. У Елены есть мама, папа, бабушка, сестренка.