Дело Кокорина и Мамаева снова в суде

Сегодня, 17 июня, в Пресненском суде города должен начаться пересмотр дела братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, устроивших две драки в центре Москвы. Напомним, что одна из них произошла на улице, где компания избила водителя микроавтобусу Соловчука. А вторая случилась в «Кофемании», где Александр Кокорин огрел стулом чиновника Дениса Пака.

Собственно, вокруг этого стула и пойдет новое судебное разбирательство. Дело в том, что Пресненский суд Москвы в мае прошлого отправил братьев Кокориных в колонию на полтора года, А Мамаева и Протасовицкого на год и пять месяцев. Но Мосгорсуд отменил это решение, при этом сроки оставил прежними, но в деле о хулиганстве появилась запись, что преступление было совершено с использованием предмета в качестве оружия. И вот теперь адвокаты футболистов попытаются оспорить эту формулировку и «отмазать» стул, который не может быть оружием. Плюс, не была квалифицирована роль каждого осужденного...

Дальше идут юридические тонкости, которые даже при пересмотре дела вряд ли повлияют на дальнейшую судьбу футболистов. Кокорин и Мамаев вышли на свободу еще прошлой осенью, и давно уже нашли себе клубы.

Кстати, уже в пятницу, 19 июня, Кокорин и Мамаев вновь встретятся друг с другом. Но не в зале суда, а на футбольном поле. В этот день возобновляется чемпионат России по футболу, и «Сочи», где играет в аренде Кокорин, принимает «Ростов» с Павлом Мамаевым. На такой матч пришел бы полный стадион, но все стулья будут пустыми, потому что в Краснодарском крае еще не сняты коронавирусные ограничения.

К слову, недавно Александр Кокорин в интервью в соцсетях рассказал о том, что он вынес из всей этой истории.

- Тюрма меня ничему не научила, но мы поняли, что надо ценить родных и близких. Они пострадали в этой ситуации больше всего. Я никому не желаю жизни там, это ужасно. Жизнь может измениться в одно мгновение. В нашей стране это может коснуться любого, лишний раз нужно делать все аккуратненько, - сказал Кокорин и добавил, что хотел бы поиграть за границей, потому что он здесь уже все знает.