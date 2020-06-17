Предваряя Ефремова: Кто из звездных актеров похоронил карьеру

Пример развивающейся на глазах всей страны трагедии с Михаилом Ефремовым не единичен. Часто случается так, что взлетевшие на пик популярности актеры не могут справиться с медными трубами — и летят под откос. «КП» собрала лишь несколько наглядных примеров похороненных из-за безрассудства карьер.

Валерий Николаев

Главный «буржуй» России (звезда сериала «День рождения буржуя») Валерий Николаев на заре нулевых был чуть ли не самым популярным актером страны. Играл во МХАТе им. Чехова, ставил мюзиклы (у него есть дипломы Флоридского и Сарасотского университетов по классу танца, а еще опыт обучения в двух американских актерских школах — Принстона и Нью-Йорка), был женат на партнерше по своему звездному сериалу Ирине Апексимовой, а еще снимался в проекте «В ритме танго» с самой Натальей Орейро. Плясал в телешоу и вел программу «Запредельные истории» на ТНТ, писал сценарии и занимался режиссурой. Был максимально востребован. Возможно, все это, а еще беззаветная, всепрощающая любовь со стороны женщин — Николаев был четырежды женат, и помимо этого встречался с Дарьей Поверенновой, Татьяной Овсиенко и другими красивыми девушками из мира шоу-бизнеса — и сыграло злую шутку с «буржуем».

Актер Валерий Николаев в суде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он перестал видеть берега и потерял границы реальности. Увлекся алкоголем, начал лихачить, дебоширить и надменно относиться ко всем окружающим. В 2014 году вывалился на сцену циркового фестиваля «Идол» и потребовал от Эдгарда Запашного извинений перед Эльмирой Земсковой (четвертой женой Валерия), с которым у гимнастки был конфликт. Охрана увела актера. Перед этим, кстати, он пытался заехать в здание цирка на джипе.

Гонки на виражах на этом дебоше не закончились. В феврале 2016 года он сбил женщину и скрылся с места ДТП. Потом он протаранил несколько машин и совершил наезд на сотрудника ГИБДД, когда его пытались задержать. Чтобы вытащить буйного актера из машины, инспекторам пришлось разбивать боковые стекла. Во время судебного процесса актер уходил из зала и ездил без прав, несмотря на то, что против него возбудили уголовное дело по 318 статье УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Адвокатам удалось замять дело, что еще больше развязало руки «буржую». Через полгода он выехал на встречку, хотя ему вообще было запрещено садиться за руль. Николаева арестовали на 15 суток. После отбывания срока Валерий записал видео, в котором принес извинения сотрудникам полиции, жене и зрителям. С тех пор проблем с законом у актера вроде бы не было. Как и успешных ролей.

Алексей Панин

Подававший серьезные заявки на удачную карьеру Алексей Панин всего за несколько лет превратил свою фамилию в нарицательное обозначение тьмы и психического безумия. И заработал строчку в песне группы 25/17: «Хороший Панин — мертвый Панин» (намек на однофамильца, актера Андрея Панина, трагически погибшего в 2013 году). Хотя начинал актер очень резво: еще на первом курсе ГИТИСа на него обратил внимание Глеб Панфилов и пригласил в картину «Романовы. Венценосная семья». В 25 лет Панин получил госпремию за роль сержанта Мамочкина в «Звезде». Потом были «Жмурки» Алексея Балабанова, сериал «Солдаты» и другие известнейшие работы — по 7-8 проектов в год.

Появление того самого видео с собакой в 2016 году стало инициацией Панина в статусе городского сумасшедшего.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В какой-то момент Панин понял, что ему можно все. Он пугал людей, бегая голым по пляжу «Кинотавра», громил мебель в отелях, бил посуду в ресторанах, дрался с адвокатами и начальниками ОВД, признался на ТВ, что он бисексуал. Только за 2013 год на него составили три протокола и завели два уголовных дела. В 2014 году от него вместе с дочкой Аней в Петербург сбежала жена Юлия Юдинцева. Актер начал охоту за ней — спал в машине возле вокзала, потом в подъезде, где жила бывшая жена, потом похитил дочь, его объявили в розыск. Все это было дико, наблюдала вся страна — режиссеры и продюсеры в том числе. Фактически Панин стал персоной нон-грата и официально вошел в институт юродивых и безумцев (к Никите Джигурде, Гогену Солнцеву и проч.), когда в 2015 году загремел в психушку.

Появление того самого видео с собакой в 2016 году стало инициацией Панина в статусе городского сумасшедшего с отклонениями на сексуальной почве. Потом в сети всплывали ролики с прогулками в женском белье и, конечно, ногой. С 2016 года в кино Алексей не снимался.

Мэл Гибсон

Увлечение алкоголем сыграло злую шутку и с Мэлом Гибсоном — успешнейшим, казалось бы, голливудским актером («Безумный Макс», «Чего хотят женщины»), режиссером («Храброе сердце», «Страсти Христовы») и владельцем частного острова.

В начале нулевых, осознав, что жизнь удалась, австралиец начал игнорировать нормы закона: дебоширить, регулярно и цинично нарушать ПДД — однажды его остановили с бутылкой текилы за рулем. Потом обвинил евреев во всех войнах в истории, а геев — оскорбил и не захотел извиняться. В 2006 году он получил три года условно за вождение в пьяном виде и сопротивление полиции. И это уже после того, как врезался в фонарный столб.

В начале нулевых, осознав, что жизнь удалась, австралиец начал игнорировать нормы закона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена Робин Мур съехала от актера, тогда он и познакомился с русской моделью Оксаной Григорьевой, которая родила ему дочь (и жаловалась на то, что Гибсон иногда крепко прикладывает ее). Это стало последней каплей — Робин Мур подала на развод, отсудила у Гибсона 400 миллионов долларов (27,8 миллиардов рублей) и теперь все доходы, даже пенсионные накопления, он обязан делить с ней. С 2006 по 2010 год Мэл не сыграл ни в одном фильме, а после этого снимается не чаще, чем раз в год.

Сами Насери

Главный «таксист» мира, француз Сами Насери в начале нулевых взлетел в небеса. Даже на Каннском фестивале был отмечен призом — правда, не за роль Даниэля из «Такси», а за фильм «Патриоты» о Второй мировой. Ошеломительный успех парня с лицом гопника повлек за собой полную развязность и беспредел.

Его биография буквально превратилась в журнал происшествий. В 2003 году Насери задержали за превышение скорости и избиение на дороге (восемь месяцев тюрьмы условно, штраф и лишение прав на три года), в 2005 году отмутузил стилиста в ресторане, поэтому сел за решетку по-настоящему. В 2007 году осужден за покушение на охранника ночного клуба — девять месяцев тюрьмы (из них шесть — условно), потом за оскорбление полицейских. В 2008 году еще без прав на руках сбил сотрудницу полиции — полгода строгого режима, штраф и обязательный курс реабилитации в отделении наркологии. В 2009 году отбывший срок актер налетел на прохожего из-за бытовой ссоры и нанес ему несколько ножевых ранений — уехал в тюрьму на полтора года.

Отчаявшийся совладать со своей темной стороной Сами в 2011 перерезал себе горло. Врачи спасли — их вызвала жена. В 2013 году арестован за драку с наркодилером. В 2014 году опять привлекался за домашнее насилие, драку и угрозы ножом. Четыре года назад в Каннах и вовсе попал в анекдот — был задержан местной полицией...с украинскими правами! А в 2018 году в одном из московских караоке-клубов не поделил микрофон с посетителями и получил по шее вместе с братом Биби.

Отчаявшийся совладать со своей темной стороной Сами в 2011 перерезал себе горлоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Такой вот уверенный путь в бездну. «Не тормози, не тормози», — спел бы про таксиста Михаил Боярский. Но в последнее время актер вроде бы угомонился, и под суд не попадал.

Карьера в кино так же затухла: за последние 10 лет Сами Насери снялся в четырех фильмах (последний — три года назад).

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