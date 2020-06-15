Стали известны неожиданные подробности смертельного ДТП Ефремова

Смертельное ДТП, которое спровоцировал в центре Москвы Михаил Ефремов, уже неделю будоражит общественность. Друзья актера просят поклонников не травить многодетного отца и дождаться справедливого суда. Хейтеры, напротив, радуются возможности побольнее ударить артиста. Меж тем вскрылись неожиданные подробности аварии.

Михаил Ефремов напился перед ДТП из-за смерти друга. "У него умер близкий человек. Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", - рассказал адвокат актера.

По словам защитника, в настоящее время Михаил Олегович убит горем и корит себя за смертельную аварию. "Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Сильно переживает. Думает, как помочь семье погибшего", - цитирует защитника сайт mk.ru.

Адвокат сообщил, что пытается связаться с семьей погибшего Сергея Захарова, дабы возместить им ущерб и оплатить расходы на похороны. Из близких родственников у мужчины остались мать-пенсионерка, родной брат, старший сын от первого брака Виталий, младший Валерий - от второго брака с нынешней женой Маргаритой.

Также известно, что 22 года Захаров прожил с гражданской супругой Ириной. Но с предыдущей женой не разводился. В деле потерпевшую сторону скорее всего будет представлять родной брат Сергея.

Напомним, поздно вечером 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров умер в институте им. Склифосовского. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Данные были обнародованы в тот самый момент, когда полицейским удалось привезти Ефремова на допрос. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

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