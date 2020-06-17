«Тюрьму он не перенесет»: домработница Михаила Ефремова рассказала о состоянии актера
Почти неделю актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Все это время под окнами трёхкомнатной квартиры в центре столицы, где зарегистрирован артист, дежурят журналисты. Днем в среду, 17 июня, за обвиняемым приехали судебные приставы, чтобы отвести его на допрос.
Актер вышел из квартиры в спортивной куртке с капюшоном и медицинской маске. На вопросы журналистов - уже традиционное театральное молчание. Но почти сразу после отъезда на балконе квартиры Ефремова появилась колоритная пышная дама в домашнем халатике на запах, с белыми волосами, собранными в пучок и красной помадой на губах. Видимо, готовилась к вниманию журналистов. Мадам сразу представилась домработницей артиста. И имя свое назвала – Ева Моисеева.
Актер Михаил Ефремов, доставленный по месту прописки для отбывания домашнего ареста.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
- Как Михаил Олегович? Чем занимается?
- Очень переживает. Очень.
- Как он питается?
- Ничего не ест. В скорби, весь в скорби. С сердцем у него плохо. Постоянно скорые приезжают. Тяжело, тяжело.
- Что врачи говорят?
- Это я не могу сказать.
Домработница Ефремова о состоянии артиста в ожидании наказания.
- Боится тюрьмы?
- Он ее точно не перенесет. Мы его просто больше не увидим. Такое он не перенесет.
- Это он так говорит?
- Нет, это мои мысли. Лично мои.
- Что говорит? Какое наказание ждет?
- Самого справедливого. Переживает очень.
- А с детьми общается?
- Да, конечно, дети приходят.
- А друзья?
- Ну что вы! Какие друзья? Никто из них не приходит.
- Какой он хозяин? Не обижает Вас?
- -Ни разу не хамил, голос не повышал. Никогда. Никогда такого не было. Приветливый, вежливый человек.
Напомним, Михаил Ефремов вечером 8 июня устроил смертельное ДТП на Смоленской набережной. На своем джипе он выехал на встречную полосу и протаранил отечественное авто курьерской службы доставки деликатесов. 57-летний водитель, Сергей Захаров погиб. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. Спустя сутки после случившегося суд принял решение о назначении актеру домашнего ареста сроком на 2 месяца.
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