«Тюрьму он не перенесет»: домработница Михаила Ефремова рассказала о состоянии актера

Почти неделю актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Все это время под окнами трёхкомнатной квартиры в центре столицы, где зарегистрирован артист, дежурят журналисты. Днем в среду, 17 июня, за обвиняемым приехали судебные приставы, чтобы отвести его на допрос.

Актер вышел из квартиры в спортивной куртке с капюшоном и медицинской маске. На вопросы журналистов - уже традиционное театральное молчание. Но почти сразу после отъезда на балконе квартиры Ефремова появилась колоритная пышная дама в домашнем халатике на запах, с белыми волосами, собранными в пучок и красной помадой на губах. Видимо, готовилась к вниманию журналистов. Мадам сразу представилась домработницей артиста. И имя свое назвала – Ева Моисеева.

Актер Михаил Ефремов, доставленный по месту прописки для отбывания домашнего ареста.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

- Как Михаил Олегович? Чем занимается?

- Очень переживает. Очень.

- Как он питается?

- Ничего не ест. В скорби, весь в скорби. С сердцем у него плохо. Постоянно скорые приезжают. Тяжело, тяжело.

- Что врачи говорят?

- Это я не могу сказать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785455" frameborder="0"></iframe> Домработница Ефремова о состоянии артиста в ожидании наказания.

- Боится тюрьмы?

- Он ее точно не перенесет. Мы его просто больше не увидим. Такое он не перенесет.

- Это он так говорит?

- Нет, это мои мысли. Лично мои.

- Что говорит? Какое наказание ждет?

- Самого справедливого. Переживает очень.

- А с детьми общается?

- Да, конечно, дети приходят.

- А друзья?

- Ну что вы! Какие друзья? Никто из них не приходит.

- Какой он хозяин? Не обижает Вас?

- -Ни разу не хамил, голос не повышал. Никогда. Никогда такого не было. Приветливый, вежливый человек.

Напомним, Михаил Ефремов вечером 8 июня устроил смертельное ДТП на Смоленской набережной. На своем джипе он выехал на встречную полосу и протаранил отечественное авто курьерской службы доставки деликатесов. 57-летний водитель, Сергей Захаров погиб. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. Спустя сутки после случившегося суд принял решение о назначении актеру домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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