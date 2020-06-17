Евгений Плющенко: Я хочу сделать из Трусовой универсального солдата

Можно ли назвать Плющенко главным тренером сборной по фигурному катанию?

- Новость вышла, все начали звонить и поздравлять, что сенсация, ты стал тренером всей сборной страны. Я вошел одним из тренеров, а таких у нас предостаточно, в сборную страны. В моем ключе – это помощь спортсменам, если она нужна. Это регламент и правила Федерации фигурного катания. Если ты входишь, официальную работу, которую ты ведешь в сборной страны, ты должен стать на ставку, на зарплату в центр специальной подготовки. Вот туда я и вошел. Именно как один из тренеров. Туда входит Татьяна Анатольевна Тарасова, Этери Тутберидзе, Мишин. Огромное количество тренеров, которые работают именно со своими спортсменами-сборниками. На сегодняшний день у меня такие спортсмены есть – первый номер Саша Трусова, это Кирилл Сарновский, это молодежка. Это Жилина Ника, это Титова Софа. Таких спортсменов у меня предостаточно.

«Трусова поменяла мировоззрение фигурного катания»

- Трусову я считаю и считал до того момента, когда она каталась в другой группе, что она одна из лучших в мире. Не зря она вошла в Книгу Гиннеса со своими прыжками. Конечно, Трусова толкнула фигурное катание вперед. Она поменяла мировоззрение фигурного катания именно женского, что можно прыгать четверные прыжки. И не один, а можно прыгать многооборотные прыжки по нескольку раз. И она уже сделала на соревнованиях уже четыре разных четверных. Это высочайший уровень спортсмена. Она девочка с большим характером, может, даже со сложным характером. И только такие бывают чемпионы. Она всегда ставит перед собой задачу, цель. И старается ее прямо на тренировках реализовать, воплотить, не перенося на следующий день. Мне это близко, приятно, потому что когда я был спортсменов, я тоже ставил задачу именно сегодня сделать, а не завтра.

Александра Трусова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию, декабрь 2019 г.Фото: Мария ЛЕНЦ

В мужском фигурном катании всё плохо

- Хотелось бы, конечно, больше фигуристов именно в мужском одиночном катании, чтобы могли соревноваться не только на чемпионате Европы, потому что в Европе сейчас мало фигуристов, а чтобы выступать на чемпионатах мира. И на Олимпийских играх. И быть не на 30-40 баллов отставать, а именно бороться за лидирующие позиции. К сожалению, у нас таких спортсменов, чтобы никого не обидеть, нет. Невозможно выступать сейчас и соревноваться с Нейтаном Ченом или Юдзуру Ханю, это очень сложно. Эти ребята совершенно на другой планете. Скажу несколько пунктов. Это катание, это артистизм, хореография, харизма, вращения. И, конечно. прыжки ультра-си. У нас ребята прыгают четверные, но больше они прыгают на тренировках. А те прыгают и на тренировках, и делают на соревнованиях. Вот чем отличается чемпион от хорошего спортсмена.

Фигурное катание входит в топ-3 самых популярных видов спорта в России

На сегодняшний день в России оно входит в топ-3: футбол, хоккей и фигурное катание. Я смотрю, какое количество на сегодняшний день занимается, это огромнейший поток. Единственный момент, который мне очень не нравится, который мы должны развивать, а развивать мы должны и с Министерством спорта, и с Федерацией фигурного катания – в регионах, к сожалению, нет фигурного катания. Все стараются переехать в Москву или в Санкт-Петербург, может, где-то в Казань, где побольше денег, школ, льда, специалистов, где можно заработать денег. И все региональные тренеры и региональные спортсмены пытаются переехать в Москву. Большая часть, конечно, в Москве. Это плохо.

Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный победитель финала мирового Гран-при в одиночном фигурном катании японец Юдзуру Ханю.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цель номер один в жизни

- Для меня на сегодняшний день номер один – пункт моей жизни – это воспитать и сделать из Трусовой универсального солдата. Универсальный солдат – это не только прыжковая составляющая, а чтобы она научилась кататься, делать суперподачи в хореографии, чтобы она забирала зал не только своими четверными прыжками, а интересными программами и своими красивыми движениями.

На тренерскую работу тратит 12 миллионов рублей в год

Это было три года назад. Это было спонтанно и случайно. Мой товарищ, у него был каток, он пригласил меня. Каток был небольшого размера. Площадки есть 30 на 60, 28 на 58 и 26 на 56. А это еще меньше была. На начальную подготовку, когда дети приходят, НП – начальная подготовка. И мы начали заниматься этой историей. Я ходил с шести утра до шести вечера, стоял с детьми. И мне было интересно учиться новой работе. Общению с детьми научиться. И я это полюбил. Два года я просидел в этой школе, но я понимал, что роста не будет никакого, потому что мы катаемся на маленькой площадке. И если ты катаешься или плаваешь в десятиметровой площадке, а другой спортсмен проплывает 50 метров, понятно, что 50 метров, кто проплывает, тот и выиграет. И я вынужден был перейти, уйти из того катка, арендовать лед за свои деньги. И сделать школу. Вот я это сделал. Это безумные деньги, которые сейчас трачу ежемесячно. Мне этот бизнес, как многие скажут, он не приносит никаких доходов. Он у меня в убыток и на 12 миллионов рублей в год. Но я понимаю, для чего я это делаю. Во-первых, я могу себе это позволить, и, во-вторых, я хочу воспитать спортсменов.

Министерство спорта не помогает

Конечно, хотелось бы, чтобы помогало и Министерство спорта, и город Москва, например, в том же предоставлении льда. Но пока они не помогают. Я вышел с обращением к Матыцину, пока я написал письмо с обращением, что так как Трусова перешла ко мне недавно, буквально два месяца назад, ей нужно кататься больше, мне нужен лед. Пока ответа не получил. Я позвонил также, общался с министром Москвы, Кондаранцев мне сказал, что это невозможно сделать.

Правда ли, что переманил Трусову деньгами?

- Многие говорят, что я ее переманил именно финансово, но семья более-менее состоятельная. Им эти деньги, как многие думают, вообще не нужны. Они в порядке себя чувствуют. У меня не было никогда, по крайней мере, я не думал об этом на сегодняшний день, чтобы кого-то переманивать. У меня был звонок от родителей Саши еще два года назад, если мы забегаем в эту историю, позвонил мне папа. И сказал, я хочу увидеться и пообщаться. Я еще работал на той маленькой площадке. И он приехал. Говорит, что вы думаете? Я говорю, во-первых, на сегодняшний день я ее не могу взять по причине того, что у меня маленькая площадка. И мы не сможем просто тренироваться. Давайте будем дальше думать. И они ушли думать. И пришло время, когда они пришли ко мне и сказали, а у меня уже была большая площадка, они сказали, мы хотим перейти.

Когда мы начали общение, я ни в коем случае не предлагал по поводу шоу, моих концертов, спектаклей. Они это, может быть, прекрасно понимают. Но у нас диалога на эту тему не было. У нас был диалог, прежде всего, как выиграть чемпионат мира и чемпионат Европы. И как нам выиграть чемпионат России. И Олимпийские игры. Вот именно со стороны профессионального спорта был подход. И мне это очень понравилось.

«Хочу, чтобы наши фигуристки выступали на чемпионатах до 30 лет»

- Спортивный цикл наших фигуристов невероятно ускорился. Можно засиять между Олимпиадами и проиграть золото вчерашней юниорки. Я бы хотел поменять эту историю. Мы уже привыкли, что в 15-16 лет девочки уходят. И не хотят даже пытаться дальше кататься, потому что безумно тяжело. В свое время я своим примером показал, что можно откататься на четырех Олимпиадах. Да, это стоило мне здоровья, но я к этому целенаправленно шел. И хотел показать людям, что можно кататься даже в 31-32 года. Хотя этой истории тоже раньше не было, все заканчивали, одну Олимпиаду, ну, некоторые, может, катались две. И уходили, убегали. Потому что спорт профессиональный – это адские нагрузки, это травмы, операции постоянные. Очень мало людей, кто захочет оперировать себя, и дальше идти в спорт. Терпеть травмы, боль. Крайне мало таких людей. Мне очень хотелось бы поменять наших девчонок. И вообще мировоззрение сегодняшнее нашими спортсменами, девчонками, что можно кататься и по две Олимпиады, может, даже и три.

«Спортсмены должны ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом»

- Если, конечно же, выступать под своим флагом и отстаивать свой флаг и честь Российской Федерации – это, конечно, же мы воины, я всегда говорил, мы воины, мы спортсмены-воины, мы отстаиваем наше государство, мы отстаиваем свой триколор. И с флагом, конечно, надежнее, и приятнее, и, когда звучит гимн и возвышается флаг над всеми другими странами, за это мы тоже боремся. Но если мы не выиграем суд и нас пустят под нейтральным флагом, спортсмены должны ехать и выступать под нейтральным флагом. У них в сердце все равно должен быть гимн, у них в сердце должен быть флаг, страна, гордость за страну и борьба за страну. Я ставил себя на место, когда наших не пустили и пустили под нейтральным, а многих вообще не пустили, это, конечно, был ужас, это был удар по спортсменам, но я так же понимал – если произошла бы со мной такая история, я бы все равно поехал. И доказал бы, что мы все равно круче всех и мы лучше всех. Ну, сейчас политика против нас очень сложная со всех сторон. Где-то, может быть, жестче надо себя проявлять. Я имею в виду руководству. Не просто где-то брать нейтралитет, а, может быть, даже где-то и атаковать.

«В секцию приходят 20 девочек и 2 мальчика»

- Очень мало мальчишек в фигурном катании. Вот сейчас мы делаем набор – приходят 20 девочек и 2 мальчика. Мне хотелось бы думать, что мой сын Саша влияет на эту историю. Что он поднимет популярность детского фигурного катания среди мальчиков. Но пока не вижу… А у Саши остается шанс перейти в хоккей, в футбол. У него есть шанс. Я ему всегда говорю – если ты хочешь выбрать другой вид спорта, - выбирай. Ему очень нравится играть в футбол, например. Он постоянно гоняет этот мяч у нас дома, на площадке, он всегда играет с сотрудниками, с охранниками, с персоналом домашним, приглашает своих друзей. Хотя у него тоже по несколько тренировок в день, но он умудряется еще откуда-то брать силы и играет в футбол. Он болеет за наших и он всегда, когда я тоже смотрю футбол, спрашивает – наши играют? И, если наши, он остается.

Александра Трусова.Фото: Мария ЛЕНЦ

Возможны ли шестерные прыжки?

- Предела у человека нет. Человек не знает своих границ. Будет, во-первых, другой инвентарь, он состоится в будущем, он будет более облегченным, как, например, легкоатлетические, ну, кроссовки, так их назовем… если мы возьмем футбольные бутсы, которые вообще ничего не весят. Если мы возьмем, например, новые коньки даже у фигуристов, которые стали намного легче. Мы возьмем ботинки фигурные, например, которые тоже становятся облегченными. Люди рождаются совершенно другими. Мы возьмем сейчас малышей – я беру своего сына – ему один раз показали на планшете вот так, так и так – он умеет закачивать фильмы, он умеет их покупать, он умеет скачивать какие-то игры. То есть, совершенно по-другому развивается человечество. И если, например, мне бы сказали, что, например, 20 лет, даже 30 лет назад, что будут прыгать четверные прыжки девочки, я бы посмеялся и сказал, что это невозможно. Хотя я 10 лет назад, если поднять историю моих интервью, я 10 лет назад озвучил, что через 10 лет будут прыгать все четверные прыжки. И я не ошибся. Будут прыгать 4,5 оборота. А почему я озвучил, что будут прыгать все четверные прыжки? Потому что 10 лет назад я их делал уже. Просто я их не делал в программах.

«Готов выйти на ринг с Навальным»

- Я ждал, что будут какие-то критики, какие-то хейтеры, каких-то ботов подключат. Я это ожидал. Далеко ходить не надо, мы на карантине, например, сидели дома и придумали разные танцы в поддержку даже просто людей, чтобы посмотрели и немножечко поулыбались, посмеялись. Нашлись люди, которые писали всякие гадости… То есть, люди немножечко обозлены на самом деле. Порой не хочется обращать внимание, но, когда, например, трогают мою семью и моего любимого сына, я готов встать за них. И не просто там какими-то словесными историями, да, я готов даже выйти в ринг, например, с тем же Навальным. Хочет – пожалуйста. Ведь раньше была ж дуэль? Была. Вот давайте, можем сделать такой спарринг. Наденем перчатки, наденем капы, наденем шлемы и можем высказаться именно так, по-спортивному. Я это очень люблю. Я всегда занимаюсь спортом, занимаюсь кикбоксингом, меня Саша Липовой тренирует, многократный чемпионат мира. Поэтому я с удовольствием бы побоксировал. Хочется не обращаться внимания, хочется. Но – не трогайте мою семью. Вы можете мне написать, если уж вам надо, если у вас так прямо чешется… Но не трогайте, не упоминайте моего сына и мою жену. Потому что семья для меня это приоритет номер один. Для меня это все.

Про секрет семейного счастья с Яной Рудковской

- Во-первых, это честность со стороны Яны. Второе – я считал и считаю, что моя жена очень сексуальная, которая меня влечет к себе и меня все устраивает. Потом – она прекрасная мама. Она прекрасная добрая мама, очень заботливая к своим детям. У нее три сына – Андрюша, Коля, Александр. И она старается уделить каждому время. Для меня это тоже очень важно. Потому что я хотел, чтобы моя будущая жена занималась детьми. В силу того, что она, конечно же, много времени тратит на работу, но она пытается сделать все возможное для своих детей. И для меня это, конечно, очень важно. Потом, мы настолько знаем друг друга… Когда я еще был в спорте и я сильно очень уставал после тренировок, она почувствовала, когда нужно ко мне подходить, а когда не нужно. А когда просто дать вообще свободу, чтобы я отдохнул, помылся в душе, лег просто на диван, посмотрел телевизор, чтобы я отошел и вышел с тренировки – она этот момент почувствовала. Все то же самое и сейчас творится. Я прихожу с работы уставший, потому что дети забирают огромное количество энергии, мне нужно отдохнуть. И она не лезет с какими-то вопросами, она всегда выжидает. Это тоже очень важно. Найти вот эту середину и дать друг другу какой-то такой свободы. Свободы именно в паузе. И то же самое я почувствовал это. Она иногда тоже приходит и ей ни до чего и ни до кого. А многие семьи начинают лезть в отношения – куда ты ходил, где ты был, что ты делал, почему ты такой злой или еще что-то. Вот это тоже одно из важных качеств. Она умеет слышать и чувствовать.