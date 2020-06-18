2020-06-18T12:19:22+03:00
Звезды

Первая встреча в суде по иску Пелагеи к экс-мужу: алименты могут назначить в полмиллиона

Размер денежных выплат спортсмена Ивана Телегина хотят сделать фиксированным
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Пелагея продолжает выступать и занята воспитанием дочериПелагея продолжает выступать и занята воспитанием дочериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Певица Пелагея рассталась с мужем - игроком сборной России по хоккею Иваном Телегиным - еще в прошлом году. До официального заявления о расставании супруги почти полгода не жили вместе. У Телегина новый роман, а Пелагея продолжает выступать и занята воспитанием их общей дочери 3-летней Таисии. Некоторые супруги договариваются, минуя суд, о ежемесячной финансовой поддержки ребенка. Однако не в этом случае. Певица Пелагея Телегина обратилась в суд с иском к Ивану Телегину – «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка».

Певица Пелагея рассталась с мужем - игроком сборной России по хоккею Иваном Телегиным - еще в прошлом году Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Пелагея рассталась с мужем - игроком сборной России по хоккею Иваном Телегиным - еще в прошлом годуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сегодня в Никулинском районном суде прошла беседа адвокатов сторон. Как сообщили kp.ru в суде: «Состоялась беседа, представители сторон пришли, обсуждалась дата начала заседания». Процесс стартует 26 июня. Сегодня в суде были адвокаты Пелагеи и Ивана, они и будут вести переговоры. Звезд здесь мы вряд ли дождемся. Но и такой поворот возможен, если финансовый спор в итоге зайдет в тупик. Ведь не смогла пара договориться «полюбовно».

Учитывая многомиллионные доходы звезды хоккея, Пелагея сможет претендовать на солидные алименты для дочери. Четверть ежемесячного дохода хоккеиста — это около 1,5 млн. руб. Но, скорее всего, представители мужчины будут предлагать фиксированную сумму выплат. Это выгоднее для мужчины с солидными доходами. Речь может идти о «компромиссной сумме» в размере 500 — 700 тысяч рублей в месяц. Представят документы о наличии у него еще одного ребенка, возможном снижении дохода, могут быть и другие аргументы, о которых мы узнаем позже. Какой компромисс в итоге будет найдет — мы узнаем в ближайшие пару месяцев. Помните, как долго договаривался Аршавин, Тарасов, Кержаков, Глушаков и другие спортсмены. Так что финансовая сторона развода всегда самая сложная.

Пелагея с дочкой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пелагея с дочкойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, недвижимость пара не делит – каждый остался при своих квартирах и домах. Иван обещал, что будет участвовать в воспитании дочери. Мужчина живет с новой возлюбленной, но посещает ребенка. Естественно, что Пелагея проводит все свое время с дочкой: «Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси».

Ну а нам хочется верить, что споры по алиментам в суде будут самым большим разногласием между родителями Таси Телегиной. Стоит отметить, что певица в отличии от экс-мужа не устроила свою личную жизнь. Она много работает, и проводит время с дочкой – у Пелагеи единственный ребенок. А вот у Телегина есть сын от гражданского брака, мать этого ребенка не подавала на алименты – она смогла договориться на фиксированные выплаты от звезды спорта, что более выигрышно для мужчины.

Развод Пелагеи сорвало минирование суда.

В ТЕМУ

Разводу Пелагеи помешало минирование суда

Никулинский суд Москвы эвакуировали из-за чрезвычайной ситуации (подробности)

Муж Пелагеи Иван Телегин не подает на развод ради самопиара

Пелагея призналась, что подружилась с бывшей девушкой Телегина, из-за которой ее назвали «разлучницей» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Фолк-певица Пелагея: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Безопаснее, чем вводить ослабленный вирус": Какой будет российская вакцина от COVID-19
Российскую вакцину от коронавируса будут вводить внутримышечно
Испытания российской вакцины от коронавируса завершатся в августе
Песков объяснил отправку ветеранов на карантин перед Парадом Победы
Анна Попова предупредила о рисках "второй волны" коронавируса
Диетолог рассказал, как сбросить вес после самоизоляции
Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в России
В доме кандидата в президенты Беларуси Бабарико проходит обыск
Владимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом
На выплаты медикам выделят ещё более 1 млрд рублей
"Челси" объявил о трансфере форварда Тимо Вернера
Эмбриональный центр в Чувашии заменит покупку племенного скота
Ответный удар: В США осквернили памятник темнокожему теннисисту
Россиянин, отбывший наказание в США, рассказал об американских тюрьмах
Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Пекин останавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая
Беспорядки во Франции: задержаны около 10 представителей чеченской общины
В России почти 500 медиков умерли от коронавируса
Синоптик рассказала, когда жара в Москве спадет до +20 °С
Правительство Украины может досрочно уйти в отставку