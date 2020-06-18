Екатерина Андреева в шортах поразила результатом изнурительных тренировок

Екатерина Андреева главным секретом своей молодости и красоты называет регулярные занятия занятия спортом и йогой. У телеведущей девять тренировок в неделю. В личном блоге 58-летняя звезда экрана с легкостью демонстрирует различные позы. А на днях поразила публику новым трюком.

Хороший внешний вид - главный залог уверенности для любой женщины. Поклонники привыкли видеть Екатерину Андрееву в разных точках земного шара в совершенно неожиданных образах. Но больше всего публику поражает то, как роскошно выглядит знаменитость. Кажется, она повернула время вспять. Она опубликовала виде, в котором с легкостью стоит на руках. При этом телеведущая одета в специальные эластичный костюм и шорты. Ведущая программы "Время" делает махи ногами.

"Иногда, чтоб все встало на свои места, надо все поставить с ног на голову и посмотреть на все вниз головой. Мозги сразу встают на место. А органы тела в перевернутой позе орут радостно - ура, она дала нам отдохнуть", - написала в комментарии к ролику знаменитость.

ekaterinaandreeva_official Иногда, чтоб все встало на свои места, надо все поставить с ног на голову

Она поспешила успокоить публику, которой не удается повторить трюк. "Если так не можете, ничего! Просто обнимите дерево и скажите ему, что любите его, что оно красивое и самое стройное. И если у вас развита эмпатия, вы почувствуете, как оно завибрирует, кора заблагоухает, задрожат листочки-иголочки и вам дадут такую энергию, что вам и не снилось. А если вы еще скажете - я никогда тебя не спилю - будете всегда от него получать силу", - заверила красавица.

Екатерина также пообещала в ближайшее время разместить новый пост, чтобы ее фолловеры могли услышать, как деревья пьют воду. "Это нечто! Была в лесу с одним алхимиком - он показал и дал послушать.

Стоит отметить, что телеведущая для поддержания идеальной фигуры ведет активный образ жизни. Она не боится проводить над собой разные бьюти-эксперименты. Андреева устраивает разгрузочные дни, занимается уникальными практиками, проходит курсы иглоукалывания и делает маски из чистого золота. Не так давно Екатерина делилась секретом экстренного похудения. Чтобы быстро прийти в форму, звезда просто перестает есть несколько дней. Такой способ, по ее словам, помогает избавиться от нескольких килограммов и вывести лишнюю воду из организма.

При этом звезда уверена, что никакие процедуры, операции и прочие радикальные средства не смогут остановить процесс старения. "Если у человека нет легкости движения и мысли, нет прямой спины, спортивной фигуры и хороших мышц, то никакая подтяжка лица не поможет. Я занимаюсь функциональным тренингом, пилатесом, боксом, китайской гимнастикой тайцзицюань, йогой, силовыми и кардиотренировками. Это достаточно большая нагрузка, которая дает возможность развивать все группы мышц, помогая оставаться гибкой. Главное, чтобы сухожилия были эластичными - это залог молодости. Поэтому добиться хорошей растяжки, на мой взгляд, важнее, чем просто накачать мышцы", - считает 58-летняя телеведущая.