2020-02-22T18:52:46+03:00
Звезды

Голодание и 9 тренировок в неделю: Екатерина Андреева рассаказала об экстренном похудении

58-летняя телеведущая не устает восхищать поклонников внешним видом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Андреева главным секретом своей стройности считает регулярные занятия спортомЕкатерина Андреева главным секретом своей стройности считает регулярные занятия спортомФото: Мила СТРИЖ
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Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости и красоты. Оказывается, у телеведущей девять тренировок в неделю. Помимо этого иногда звезда просто перестает есть несколько дней. Такой способ, по ее словам, помогает избавиться от нескольких килограммов и вывести лишнюю воду из организма.

Екатерина Андреева главным секретом своей стройности считает регулярные занятия спортом. В личном блоге телеведущая с легкостью демонстрирует различные позы.

"У меня девять тренировок в неделю! Я занимаюсь функциональным тренингом, пилатесом, боксом, китайской гимнастикой тайцзицюань, йогой, силовыми и кардиотренировками. Это достаточно большая нагрузка, которая дает возможность развивать все группы мышц, помогая оставаться гибкой. Главное, чтобы сухожилия были эластичными - это залог молодости. Поэтому добиться хорошей растяжки, на мой взгляд, важнее, чем просто накачать мышцы", - считает 58-летняя телеведущая.

Она также поделилась секретом экстренного похудения за четыре дня. Чтобы быстро прийти в форму, звезда практикует разгрузочные дни.

"Когда я понимаю, что с питанием в последние дни был перебор, то просто перестаю есть. Пью чистую воду и овощные соки, разбавленные водой, в течение трех-четырех дней. Такой способ помогает избавиться от лишних килограммов и вывести лишнюю воду из организма", - цитирует Андрееву издание 7 Дней.

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Звезда давно отказалась от многих продуктов, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе. "В моем рационе нет сахара, колбас, сосисок и сарделек, консервов в железной банке, полуфабрикатов, промышленного печенья, тортов, пирожных и конфет. Я очень аккуратна с солью. Не пью молоко, газированные напитки, кофе, алкоголь, соки. Категорически против кетчупа и майонеза", - поведала Екатерина.

К косметологу теледива ходит один или два раза в неделю. А не так давно сделала генетический анализ кожи.

"Я узнала, в чем нуждается именно моя кожа. И уже с косметологом, ориентируясь на результат анализа, подобрала нужный уход. Делаю профессиональные уходы, очищение, питание, увлажнение, массажи. Мне очень нравится энергетический массаж лица серебряными элеронами. Эффект виден сразу, массаж буквально «лепит» лицо", - поделилась Екатерина.

Спит она на ортопедической подушке со специальными выемками. Она позволяет избежать отеков.

Екатерина уверена, что никакие процедуры, операции и прочие радикальные средства не смогут остановить процесс старения. "Если у человека нет легкости движения и мысли, нет прямой спины, спортивной фигуры и хороших мышц, то никакая подтяжка лица не поможет", - резюмировала Андреева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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