2020-06-19T14:12:14+03:00
Звезды

Больная раком Александра Яковлева поразила внешним видом

Актриса носит парик и сильно похудела
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александра Яковлева на личном примере каждый день показывает - рак не приговор.Александра Яковлева на личном примере каждый день показывает - рак не приговор.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актриса Александра Яковлева вот уже три года борется с раком груди. Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи", несмотря на тяжелый недуг, не унывает. 62-летняя артистка давно ушла из профессии и сосредоточилась на решении проблем Калининграда. На днях она стала почетным гражданином родного и дорогого сердцу города.

Александра Яковлева на личном примере каждый день показывает - рак не приговор. После тяжелой терапии актриса лишилась волос, но ее спасают парики. Более того, сильно похудевшая звезда советского экрана на последних фото поражает внешним видом и выглядит изумительно.

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Какое счастье работать с таким чудесным человеком
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Во время торжественной церемонии по случаю присуждения Яковлевой почетного звания она предстала в ярко-синем шелковом платье, которое подчеркнуло осиную талию знаменитости. "Городской Совет Депутатов Калининграда. Сегодня я стала почетным гражданином Калининграда. Я очень счастлива!", - подписала она снимок.

Поклонники восхищаются силой духа кумира. "Невозможно хороша", "Как девочка", "Вы прелесть! Очень красивая", "О, какая Вы восхитительная", "Какая красавица!", "Свежая, молодая, стройная!", "Какое счастье видеть вас такой: улыбающейся, свежей!", "Невероятная", - пишут фолловеры

yakovlevaleksandrayakovlevaleksandra
Я стала почетным гражданином Калининграда
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Напомним, онкологическое заболевание в запущенной стадии у звезды диагностировали в 2017 году. С самого начала прогнозы врачей были неутешительными, но Александра Яковлева не стала опускать руки и приняла решение бороться. И это несмотря на то, что сразу после постановки диагноза звезда перестала ходить. По словам артистки, она находится на грани жизни и смерти.

yakovlevaleksandrayakovlevaleksandra
Александра Яковлева
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"Врачи были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. Я помню, как врач сказал, что у меня сильный организм. Это то, что в меня бабушка закладывала с питанием, с хорошими продуктами. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла", - говорила артистка. Звезда прошла 20 курсов химиотерапии и не скрывает, что самое сложное - мучительное восстановление после процедур. Сейчас с актрисой буквально случилось чудо - опухоль перестала расти.

«Метастазы пошли в мозг».Многие знают Александру Яковлеву по фильмам «Экипаж» и «Чародеи». Сейчас актрисе 62 года, и она ведёт отчаянную борьбу со страшной болезнью. Пожелаем артистке здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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