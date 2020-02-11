2020-02-11T17:50:14+03:00
Звезды

Больная раком груди Александра Яковлевна после химиотерапии показала себя без волос

62-летняя звезда фильмов "Чародеи" и "Экипаж" не думает унывать
Ольга ЛИБГАРДТ
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62-летняя звезда фильмов "Чародеи" и "Экипаж" не думает унывать62-летняя звезда фильмов "Чародеи" и "Экипаж" не думает уныватьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известная актриса Александра Яковлева несколько лет борется с онкологией. Врачи обнаружили у нее четвертую стадию рака груди. Знаменитость, несмотря на неутешительный диагноз, не опустила рук. Звезда кино своим примером стойкости и мужества пытается вдохновить тех, кто столкнулся с похожей бедой. Она успешно гастролирует и принимает участие в благотворительных мероприятиях. Актриса делает перерывы лишь тогда, когда проходит очередной курс химиотерапии.

Александра Яковлева активно ведет блог. Там она делится с поклонниками последними событиями из жизни. 62-летняя звезда фильмов "Чародеи" и "Экипаж" перенесла несколько курсов химиотерапии и не стесняется показывать себя как есть.

После процедур актриса лишилась своих роскошных волос. Она вынуждена выходить в свет в парике. Но самые близкие видят ее без прикрас. Яковлева - большая фантазерка. После очередного сеанса химии она разрисовала голову хной. Несколько фото и видео она разместила в блоге.

А недавно Яковлева записывала из реабилитационной клиники видеоролики, в которых рассказывала, как борется с недугом. Многие похвалили артистку за смелость и откровенность. Пока другие коллеги по несчастью, в том числе Анастасия Заворотнюк, прячутся от камер, Яковлева показывает другую сторону тяжелого недуга.

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Актриса Александра Яковлева несколько лет борется с онкологией
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Кстати, Александра Евгеньевна всегда была очень дерзкой и бесстрашной. Ее партнер по фильму "Чародеи" Эммануил Виторган поделился некоторыми деталями. "Саша Яковлева - очень экстравагантная девочка. На съемках она выкидывала такие фортели, что полет на метле ее героини - цветочки. С ней как на пороховой бочке: не знаешь, что она выдаст в ту или иную минуту", - цитирует его "Эксперсс газета".

А директор киноленты "Экипаж" Борис Криштул оказался более откровенен. "У Яковлевой вообще не было комплексов. Она легко раздевалась перед камерой, ходила голая по съемочной площадке...", - сказал Борис Иосифович.

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Александра Яковлева делится с поклонниками последними событиями из жизни
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Ранее в эфире программы "Судьба человека" Александра Яковлева рассказывала об эротической съемке в фильме "Экипаж". В конце 70-х годов эта лента произвела настоящий фурор. Актриса исполнила в картине одну из главных ролей. По словам артистки, во время съемки она не пыталась прикрыть свои прелести. Знаменитость призналась, что без проблем разделась и пошла сниматься. "Если согласилась сниматься обнаженной, то не надо идти на попятную. Александр Митта во время съемок несколько раз подходил и поправлял простынку, за которой шла съемка. Считаю, что именно он впервые начал показывать эротику в советском кино", - заявила актриса.

yakovlevaleksandrayakovlevaleksandra
Многие похвалили артистку за смелость и откровенность
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После выхода картины она проснулась знаменитой, а зрители не осуждали ее за откровенную сцену. "Людям было в кайф увидеть по телевидению эротику", - заверила звезда экрана.

Напомним, после того, как врачи обнаружили у Александры Яковлевой четвертую стадию рака груди, они изначально давали ей всего несколько месяцев, так как болезнь быстро прогрессировала. Однако звезда упорно продолжала лечение. Она прошла 20 курсов химиотерапии и не скрывает, что самое сложное - мучительное восстановление после процедур. Сейчас с актрисой буквально случилось чудо - опухоль перестала расти.

«Метастазы пошли в мозг».Многие знают Александру Яковлеву по фильмам «Экипаж» и «Чародеи». Сейчас актрисе 62 года, и она ведёт отчаянную борьбу со страшной болезнью. Пожелаем артистке здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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