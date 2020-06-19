"Есть куда ноги раскидывать": Анастасия Волочкова показала свои 22 квартиры в Астрахани

Анастасия Волочкова уехала из душной и жаркой Москвы в провинцию. Балерина прибыла в Астрахань, чтобы проверить, как обстоят дела с ее недвижимостью. Артистка является владелицей 22 квартир в элитном доме.

В 2019 году балерина заявила, что приобрела астраханскую недвижимость по совету своего бывшего возлюбленного Игоря Вдовина, потратив 67 миллионов рублей и полмиллиона долларов. По ее словам, инвестиции не принесли ей прибыли. "10 лет назад путем обмана мой бывший муж взял у меня в долг на год три миллиона долларов. И этот долг мне не возвращен по сей день... Пришло время отдавать долги. Я не хочу ничего чужого. Я хочу получить обратно только свое. Сейчас эти деньги за 10 лет превратились бы в гораздо большую сумму", - комментировала ситуацию в соцсети звезда.

volochkova_art Морская прогулка по Волге с друзьями

Теперь же Настя решила показать свои хоромы. Балерина рассказала подписчикам, что без ума от Астрахани и местных жителей, которые встретили ее с распростертыми обьятиями. Она также подчеркнула, что проведала "свои квартиры астраханские". "Мне так нравится этот солнечный город! Люди! Рыбалка! Лотосы! Театр! Кремль! Я переезжаю сюда жить! Будем соседями" , - эмоционально рассказала танцовщица.

Волочкова показала публике огромный многоэтажный дом, в котором владеет 22 квартирами. Настя также похвасталась прогулкой на фешенебельной яхте.

" Морская прогулка по Волге с друзьями. Я и поплавала в реке, и насладилась красота ми, и влюбилась в Астрахань!", - резюмировала балерина.

volochkova_art Проведала свои квартиры астраханские

Меж тем пользователи Сети неоднозначно отнеслись к решению звезды переехать на Волгу. Некоторые предположили, что Волочкова расхваливает свои апартаменты, дабы подороже их продать. Другие же отметили, что звезда выбрала просторное жилье. "Есть куда ноги раскидывать , - шутят поклонники звезды.