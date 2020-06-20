"Вначале ноги раздвигаешь, а потом в церковь идешь": наряд Волочковой в храме шокировал прихожан

Анастасия Волочкова провела несколько незабываемых дней в Астрахани. Балерина успела объявить поклонникам, что переезжает "в этот солнечный город". Благо, танцовщице есть где жить. Она показала поклонникам шикарный дом, где находятся ее 22 квартиры. Кроме того, Артистка покаталась на яхте по Волге, посетила сырную лавку и сходила в храм. Правда, за поход в церковь прихожане красавицу раскритиковали.

Анастасия Волочкова умеет удивлять публику. И не только своими шпагатами. Балерина в 40-градусную жару, которая сейчас стоит в Астрахани, посетила храм. Анастасия очень обрадовалась, что он был открыт для посещения.

"Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла служба. Так здорово, что теперь храмы открыты, и молиться можно не только дома", - подписала фотографию с мест событий Волочкова.

volochkova_art Так здорово, что теперь храмы открыты, и молиться можно не только дома

Для прогулки балерина выбрала необычный наряд. Поверх шелкового платья в пол с высоким разрезом до бедра и глубоким декольте Анастасия надела енотовую шубку. Довершали модный лук босоножки на высокой платформе.

Местные жители и прихожане храма остались в недоумении, зачем артистке меха в жару. Помимо прочего, откровенное платье звезды вызвало оторопь у верующих. К удивлению публики, знаменитость оставила возможность оставлять комментарии, чем и воспользовались все неравнодушные.

"Батюшка наверное вас благословил на шпагат", "Настя, что у вас в голове? Вы из какой вселенной?", "Вначале ноги раздвигаешь где ни попадя, а потом в церковь идешь", "Почему без шапки? Где сапоги?", "Плюс 40 на улице, а она в еноте", "Зимой в шортах ходит, летом в шубах»", "Шуба с босоножками - новый тренд от Волочковой", "Почему голова не покрыта. Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенной грудью?", "В церковь можно было и поскромнее одеться... Зачем людей раздражать и устраивать из всего понты", "А шубу зачем летом напялила?", "Господи! Как в церковь впустили с таким декольте?", "Совсем Бога не боится, а потом ревет, что счастья нет! Анастасия, в Божий дом входят со смирением и в образе христианском! Это не бордель!", "В церковь не покрытой, с глубоким декольте. Вы только оскверняете храм", - гневаются поклонники. Многие также порадовались, что посещение Анастасией храма обошлось без ее фирменного шпагата.

К слову, балерина не обращает внимание на критику. Она живет, как ей нравится, и наряжается, как пожелает. Так, в феврале Анастасия гуляла по подмосковной гостинице в трусах и полушубке. А летом Волочкову часто можно заметить в унтах.