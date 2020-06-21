«Кольцевое Солнечное затмение 21 июня принесет перемены многим из нас»: Астролог Татьяна Лукашевич назвала пять вещей, которые нужно избегать

Лукашевич – единственный астролог, еще в самом начале декабря предсказавшая в 2020 году пандемию опасной болезни, схожей с чумой – «произойдет кармическое зачищение, и многие уйдут из этого мира досрочно…» А также падение биржевых индексов, нефти, ослабление национальных валют зимой и весной 2020 года. Так, увы, и произошло.

12 апреля в интервью «Комсомольской правде» Татьяна сказала: «Карантин в России отменят 11 мая, после разворота Сатурна».

Действительно, 11 мая президент России Владимир Путин заявил: "Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней… Выход из режимов ограничений быстрым не будет, он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах.»

Посмотрим, насколько точным окажется ее прогноз в «Комсомолке» 12 мая о полном завершении режима самоизоляции в России и пандемии коронавируса на планете.

Астролог Татьяна Лукашевич

А пока – рассказ Татьяны Лукашевич о важном космическом событии 21 июня:

- Сегодня в 9 часов 40 мин по московскому времени произойдет Кольцевое Солнечное затмение. Кольцевым оно называется потому, что тень от Луны закрывает Солнце и из-за тени видно кольцо солнечных лучей.

И это не просто затмение, а целое затменище, которое принесет перемены многим из нас.

Особенно рожденным 18-25 июня, 21-26 сентября, 20-25 декабря и 19-24 марта.

А также тем, кто имеет в первых градусах Рака, Козерога, Весов и Овна угловые точки гороскопа и личные планеты, включая ось кармических узлов.

21 июня – день летнего солнцестояния. Сам по себе сильнейший, самый длинный день года и астрономическое начало лета. А тут еще и затмение!

Вначале оно может что-то забрать. Но лишь для того, чтобы освободить место для нового. Ведь новый брак не случится, если вы продолжаете страдать в старом, и новая работа тоже не появится, если вас не уволят с прежней.

Если вы чувствуете, что вот оно – началось, то не ленитесь, не печальтесь, а закладывайте нужный вам жизненный цикл, минимум на 9 лет.

Однако спонтанные решения лучше отложить до 13 июля. На то есть ряд важных причин.

Затмение потому так называется, что затмевает наш разум. Мы становимся слишком подвержены эмоциям. Сейчас мы находимся в коридоре затмений, который продлится до 5 июля, когда произойдет Лунное затмение. Мы как бы в тумане, не видим истинного положения вещей.

В момент затмения действует хоть и расходящийся, но напряженный аспект Солнца и Марса, способствующий агрессивным настроениям и военным конфликтам.

Поэтому я настоятельно рекомендую в ближайшую неделю избегать любое проявление агрессии, неуравновешенных людей, алкоголь. Будьте внимательны за рулем.

Это затмение происходит в период ретроградности 5 планет и стационарного Нептуна. Вселенная возвращает нас в прошлое, не способствуя новым стартам. Именно поэтому я сомневаюсь по поводу проведения различных ритуалов в этот день. Лучше написать письмо благодарности Вселенной за то, что у нас уже есть.

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ЛЮБОГО ЗАТМЕНИЯ:

Употреблять алкоголь или наркотики;

Делать плановые операции;

Ругаться, выяснять отношения;

Спонтанно принимать важные решения;

Сильно нагружать себя физически.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию летнего солнцестояния из Стоунхенджа здесь.