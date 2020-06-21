2020-06-21T00:19:47+03:00
Звезды

"Я свободен!": певец Юлиан развелся с певицей Анастасией

Известные артисты расстались через год после свадьбы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певец Юлиан и певица Анастасия больше не муж и женаПевец Юлиан и певица Анастасия больше не муж и женаФото: Инстаграм
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Певец Юлиан и певица Анастасия больше не муж и жена. Их скорый развод стал ударом для поклонников пары. Ведь год назад артисты открыто заговорили о своей любви. Оказывается, они встречались тайно много лет. За плечами певицы было семь браков, но она рискнула снова пойти под венец. О чем теперь горько сожалеет.

Заслуженного артиста России Юлиана и певицу Анастасию развели 20 июня в Шипиловском ЗАГСе. Свидетельством о расторжении брака Юлиан похвастался в блоге. "Я свободен! Обнулился!", - сообщил 46-летний певец, предъявляя документ.

Кстати, инициатором разрыва стал именно он. Артист признавался, что не может ужиться с женщиной-диктатором, как он назвал 54-летнюю Анастасию.

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Обнулился
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По словам же артистки, причиной ее разрыва с Юлианом стало то, что мужчина очень хочет детей, но забеременеть у певицы никак не получалось в силу возраста. Как она отметила, несмотря на опасность, она ради молодого мужа делала ЭКО.

"Я не буду врать, никакого опустошения, боли, истерик у меня не было. Повторяю, я свою миссию перед природой выполнила давным давно. Я больше его утешала, как мама уже выступала. Я его очень успокаивала и утешала, и пошла на вторую попытку, хотя врачи мне практически запрещали", - рассказывала Анастасия.

Взять ребенка из детского дома она отказалась. Артистка осознает, что не справится с такой ответственностью. К тому же у нее есть взрослая дочь от прошлых отношений. "Я категорически, как и наша церковь, против ЭКО, суррогатного материнства. Но он настоял, прекрасно понимая, что в моем не юном возрасте это очень опасно.Я просто пошла на это, на такой риск", - откровенничала исполнительница хита "Мамин крестик".

Юлиан и Анастасия: почему о них все говорят.Юлиан и Анастасия - полузабытые звёзды 90-х. Вряд ли вы помните их песни. Но наверняка слышали об их свадьбе. Так почему же о них все говорят?

ИСТОЧНИК KP.RU

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