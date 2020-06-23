С возлюбленным Насти Тропицель случилась истерика в прямом эфире

Возлюбленный Насти Тропицель сделал новое заявление после смертельного ДТП, в котором погибла 18-летняя блогерша-миллионерша. Буквально через несколько часов после трагедии мотоинструктор Виктор раскрыл подробности аварии, а теперь молодой человек закатил истерику со слезами во время прямого эфира.

Возлюбленный Насти Тропицель объявил о том, что с ним вышел на связь некий медиум, который передал последнее послание блогера-миллионника. Мужчина написал мотоинструктору о том, что может общаться с душами умерших.

Безутешный бойфренд тут же почувствовал: "Это правда, это словосочетания моей девочки". А затем выложил "последнее слово" Насти и в аудио, и в текстовом формате. Возлюбленный блогерши призвал подписчиков молиться за нее, медитировать и перестать страдать, потому что об этом она якобы просила через медиума.

viktoradjan Вчера погибла моя девочка, мой самый родной человек. Нет сил это переживать

Услышав подобные заявления, пользователи соцсетей буквально накинулись на Виктора со словами упреков. Многие вспомнили трагедию со дня рождения блогерши Екатерины Диденко, когда гости вечеринки прыгнули в бассейн с сухим льдом. В результате инцидента погибли три человека, в том числе и муж блогерши Валентин Диденко. Сама рыдающая Екатерина вела прямой эфир с места ЧП, а также из больницы, где в этот момент умирал ее супруг. После этого девушка постоянно выходила на связь, плакала и рассказывала все новые шокирующие детали драмы.

"Как же в современном мире искажается понятие горя и скорби", "Раньше люди, пережившие трагедию, хранили траур", "О, в полку Диденко прибыло", "Когда у человека горе, ему ни до кого нет дела", "Боже мой. Блогеры идут по одному и тому же сценарию - плачутся и смакуют подробности «того самого дня»", "Тебе не стыдно? «Твоя девочка»? Это девочка - своих родителей... А у тебя этих девочек - в феврале одна, в мае уже другая...", "Господи, совсем уже! Это за гранью - монетизирует похоронный контент", "Человек умер, а он сторисы штампует, куда катиться этот мир. Актер без Оскара", "Можно вопрос? К как в таком состоянии ты продолжаешь писать посты в Инстаграм?", "Искренне жаль, нет сил это пережить. Поэтому ты, подумав, решил: пойду напишу несколько постов и зафигачу сторис, я ж грущу", - возмущается публика.

Напомним, Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. Информацию о смерти девушки подтвердила ее мама, опубликовав пост блоге дочки. Стоит отметить, что после жуткой трагедии пользователи соцсетей обвинили в смерти Насти ее парня. В блоге молодого человека фоллловеры оставляют гневные сообщения. Виктор работал на Бали мотоинструктором.