Хайп на крови: друзья блогера Екатерины Диденко после смертельной вечеринки с сухим льдом побежали на маникюр и к Малахову

Друзья-блогеры Екатерины Диденко активно делятся своими эмоциями после смертельной вечеринки с сухим льдом. В столичном банном клубе "Девятый вал", где отмечали 29-летие блогера-фармацевта, погибли три человека, в том числе и муж именницы. В эти скорбные часы каждый из участников трагедии, дабы не растерять подписчиков, хайпует на смерти, как может. Кто-то побежал в маникюрный салон, кто-то пошел в гости к новоявленной вдове, кто-то снимает видео в метро, а кто-то поделился своей болью в эфире у Андрея Малахова.

Аптечного блогера Катю Диденко пригласили на передачу к Андрею Малахову.Фото: Instagram.com

Блог Екатерины Диденко после трагедии напоминает разворошенный улей. За двое суток число ее подписчиков заметно выросло. Если 28 февраля за жизнью Диденко следил один миллион человек, то теперь желающих заметно больше - 1 миллион 400 тысяч. И, полагаем, это не предел. Особенно после громкого заявления вдовы о том, что ей стало легче и похорон не будет. Ведь хайп, особенно на смерти, и чужая жизнь напоказ интересны всем.

Фрагмент сториз из блога Екатерины ДиденкоФото: Instagram.com

"Вы знаете, в таких случаях очень важна консультация психологов. Я уже успела поработать с тремя психологами, мне стало гораздо легче, меня отпускает... Похорон не будет. Валя хотел, чтобы его кремировали и его прах я развеяла над полем. Несколько лет он об этом говорил", - записала новое видео при полном макияже новоявленная вдова.

Екатерина призналась, что обратилась за помощью к психологам после смерти мужа и друзей.Фото: Instagram.com

А потом показала поочередно свою маму и свекровь. "Приехала моя мама, мама Вали", - рапортует Екатерина. И показывает убитую горем свекровь в черном платке.

А что же друзья Диденко? Сначала они взяли паузу и даже дружно поспешили стереть видеоролики. Но потом заинтриговали: "Мы пока решили помолчать. Позже все расскажем". Ну и выполнили обещание. Так тронула их смерть близких, что поехали они отвлечься на маникюр-педикюр.

Диденко считает, что блогерство - это ее призвание.Фото: Instagram.com

А потом заехали к убитой горем вдове. Подружка Кати решила понянчить ее детей. И сразу в эфир показала малышей крупным планом - чего мелочиться-то. Смотрите, дорогие подписчики, как детки играют и балуются, еще не зная, что их папа погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763895" frameborder="0"></iframe> Подружка пришла понянчиться с детьми убитой горем Диденко.

Кто-то посмел сделать замечание: "Вы извините, но записывать сториз после такой трагедии, да еще и фильтры не забыть наложить, - это дно! Что там дальше будет ради контента? Прямой эфир с похорон? Cлов нет просто!".

Аптечный блогер Диденко: Похорон мужа не будетФото: Instagram.com

На что друг Диденко заявил, не скрывая, что вся их жизнь - ради хайпа. И сравнил себя с поэтом: "Объясняю популярно. Блогер - это призвание. Это как поэт или писатель 200-300 лет назад. Мы живем ради подписчиков. Без них - жизнь теряет для нас смысл. И то, что человек делится эмоциями в прямом эфире со своими подписчиками, - это нормально и ожидаемо. Раньше поэты писали стихи о своих переживаниях, которые по факту также не нужны никому, или на какое-то событие (смерть Пушкина, например). Сейчас в реалиях XXI века выходят в прямой эфир. Неужели это так сложно понять?".

А потом приятельница Диденко и вовсе сделала всех. Со смехом она рассказала подписчикам, что от поездки в баню к Кате ее спас ангел-хранитель. После чего поделилась занимательной историей о том, как у нее в метро спер бананы какой-то мужик. "Мир сошел с ума", - разводит руками дева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763897" frameborder="0"></iframe> Подружка Екатерины Диденко чудом спаслась от смерти в бане, но у нее украли бананы.

А ведь с ней не поспоришь. Ибо еще одна, уже беременная блогерша из этой тусовки, записала видео, на котором предстала в кружевном пеньюаре и, поглаживая свой внушительный животик, заявила: "Ребята, дорогие, всем привет, доброе утро. Сегодня Прощенное воскресенье. Очень, мне кажется, кстати...". После чего объявила, что ее, как и многих ее друзей, пригласил и в эфир к Андрею Малахову. "Но я в силу своего положения никуда не пойду. Антон сегодня поедет к Андрею Малахову. Будут и другие блогеры, я знаю", - сказала, как отрезала, будущая мамочка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763898" frameborder="0"></iframe> Друзья-блогеры Екатерины Диденко после смертельной вечеринки с сухим льдом побежали на маникюр и к Малахову.

Стоит отметить, что блогеры прекрасно осознают, что они делают. Многие закрыли комментарии после того, как подписчики стали обвинять их в хайпе на крови. Диденко и вовсе обвинили в гибели людей.

За несколько дней до трагедии она рассказывала, что планирует отметить праздник в бане. Признавалась, что ее муж Валентин приготовил ей подарок. Она даже сняла на видео, как они вместе куда-то приехали, им вынесли мешок с чем-то тяжелым. "Мы приехали забирать подарочек, который приготовил Валя, но он не дает мне посмотреть", - жаловалась мать двоих детей.

Екатерина Диденко теперь осталась одна с двумя детьми и ипотечной квартирой. Модным блогером ей удалось стать благодаря трансляции родов второго ребенка в прямом эфире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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