Блогер Екатерина Диденко прославилась в Инстаграме после родов в прямом эфире

Екатерина Диденко - это имя теперь знает вся страна после трагедии в столичном банном клубе "Девятый вал". В пятницу, 28 февраля, блогер-фармацевт закатила вечеринку по случаю своего 29-летия. На День рождения девушки собрались 18 человек. Большинство из них подружились в соцсетях. Это была блогерская вечеринка с бесконечными видео и фото в Инстаграме, многочисленными комментариями. Всеми деталями празднества гости активно делились в прямом эфире. Впрочем, им было не привыкать - ведь вся их жизнь была напоказ.

Екатерина Диденко ждала свой 29-й день рождения с раннего утра. Она докладывала о происходящем своим подписчикам. На тот момент их был миллион человек. Вот девушка получает букет от супруга Валентина, потом бежит в салон наводить красоту, затем фотосессия в купальнике. Ну и к вечеру Катя зовет всех в баньку. В разгар вечеринки муж именинницы закинул в бассейн 25 килограммов сухого льда. И пока одни ради хайпа нырнули в воду, другие транслировали действо в Инстаграме.

Все закончилось совершенно неожиданно - гости стали задыхаться и терять сознание. Итог всем известен - трое погибших, трое - в больнице. Один из погибших - муж именинницы.

После разыгравшейся трагедии очевидцы смертельного шоу с сухим льдом поспешили удалить видеоролики. Меж тем, количество подписчиков у самой Екатерины за сутки возросло на 300 тысяч человек.

К популярности в соцсетях Диденко шла долго. Но вполне проверенным способом: вот фото с мужем и детками, а вот снимки в купальниках, красочные кадры путешествий, походы в магазин, покупки, обеды и ужины. И, конечно, есть и очень личный контент.

didenko.katerina Двухлетний стаж имею я кормления. И многое пришлось мне пережить

Страничку в Инстаграме Катя вела вместе с мужем. Посты писала сама, а Валентин отвечал за техническую часть - снимал и монтировал ролики. Подписчики были в восторге: "Молодец у вас муж. Жена постоянно с телефоном - ест, спит, живет... Терпения и здоровья вам, Валентин".

Не секрет, что хайп и чужая жизнь интересна всем. Катя и Валя откровенно о себе рассказывали. Они познакомились по Интернету. Были женаты 11 лет. Валентин получил профессию бухгалтера и инженера-электрика, но по специальности не работал.

didenko.katerina Я начала работать медицинским представителем. Для тех, кто не знает, работа имеет разъездной характер. В день нужно посетить несколько поликлиник, несколько аптек, планы были разные, но визитов было больше 10

Когда Катя забеременела первым ребенком, то стала развивать свой блог, а супруг ей помогать. Диденко рекламировала подгузники и рассказывала о воспитании детей. Модным блогером она стала благодаря трансляции родов второго ребенка в сторис Инстаграма.

"Вторые роды оказались лучшими в моей жизни - они прошли быстрее, не так болезненно и мучительно, и без длительного восстановления. После такого хочется рожать, возможно, еще и не один раз", - делилась она после родов.

didenko.katerina Меня завезли в родзал. Муж пошел с нами...

Вместе с мужем она мечтала о третьем ребенке. "В общем, я серьезно настроилась не выходить из декрета. По мне, разница у детей два-три года - идеальна. Да и я, если выйду на работу, на третьего решусь лет таки к 40. Но не хочу этого. Чем старше, тем сложнее выносить. Я с годами не молодею. Мне, молоденькой, эти две беременности с трудом дались, так как обострилась куча хронических болячек. Затяжные токсикозы... Решиться - решились, осталось дело за малым. Я считаю, что трое детей - это максимум. Чтоб никого не обделить внимание и при этом не сойти с ума", - писала блогерша.

didenko.katerina Решились идти за третьим

Стоит отметить, что Екатерина выросла в Таганроге, потом поступил в фармакадемию в Пятигорске. Она признавалась, что в первый год учебы ей приходилось жить на тысячу рублей в месяц и питаться тем, что присылала мама. С отцом отношения были очень сложные, сообщает сайт МК.RU. Став блогером-миллионником, она рекламировала лекарства, разбирая аптечки подписчиц. И давала советы о разных препаратах.

Напомним, после трагедии в бане Екатерину Диденко обвинили в стремлении к хайпу после того, как она после разыгравшейся трагедии, сидя под дверью реанимации, где в эти минуты умирал ее любимый муж Валентин, рассказывала о том, что "Валя жив. Кто умер - я не знаю". А на следующий день опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что все происходящее казалось ей сном и попросила помочь ей найти психотерапевта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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