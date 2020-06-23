"Трус": отец Насти Тропицель обвинил в гибели дочери ее бойфренда
Отец погибшей на Бали 18-летнней блогерши-миллионерши Насти Тропицель раскрыл подробности о ее бойфренде-мотоинструкторе Викторе Майдановиче. Мужчина заявил, что молодой человек жил за счет девушки и посещал секстренинги.
"Выясняются подробности. Виктор Майдановский уже в своей практике угробил пятерых людей. На него масса жалоб. Он был в команде Алекса Лесли и Насти Травки на секс-тренингах. Был арестован. Проходил курсы разводил", - написал отец Насти Тропицель в блоге.
Убитый горем мужчина обвинил мотоинструктора в гибели дочери. "Ты зачем ей всучил мот, который больше ее в четыре раза. И она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. Тварь. На видео блеет что надо все забыть и никаких извинений перед нами. Трус", - эмоционально обратился к мотоинструктору безутешный родитель.
Он также сообщил, что Виктор жил за счет Насти. "Мы не уберегли нашу доченьку от этого негодяя. Он усадил ее на мотоцикл. Своей подружке сдал в аренду свой же мотоцикл. Все мото в его салоне были после аварии", - добавил отец погибшей блогерши.
Более того, по его словам, сейчас парень пытается присвоить себе все деньги со счетов его погибшей дочки. "Вторые сутки он пытается завладеть ее сайтами и перевести все деньги. Мы, конечно, уже все заблокировали. Но человек пытается ежедневно, постоянно, каждые 15 минут. То, что он говорит, что он переживает, что у него крыша едет, - это все неправда. Он монотонно работает, делает ужасные вещи", - поведал родитель
Стоит отметить, что за сутки до смертельного ДТП блогер-миллионник разругалась с отцом. Родитель был недоволен тем, что 18-летняя наследница забросила работу. По словам мужчины, безнес дочки разваливается, в то время как она веселится сутками напролет. Мужчина взывая дочь к разуму, просил начать заниматься делом.
"На уме одно веселье. Если бы ни мама, уже давно бы без штанов осталась. Все твои коллеги трудятся и оставили тебя позади. А ты за последнее время везде в минусе. Надо взяться за голову и начать работать, если ты хочешь хорошо жить. Твой мотоциклист тянет тебя вниз", - заявил отец девушки.
Напомним, Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. Информацию о смерти девушки подтвердила ее мама, опубликовав пост блоге дочки. Стоит отметить, что после жуткой трагедии пользователи соцсетей обвинили в смерти Насти ее парня. В блоге молодого человека фоллловеры оставляют гневные сообщения. Виктор работал на Бали мотоинструктором.
С возлюбленным Насти Тропицель случилась истерика.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Блогер-миллионник Настя Тропицель погибла в ДТП на Бали»