2020-06-23T15:53:54+03:00
Звезды

Ангелина Вовк перенесла клиническую смерть

Знаменитая телеведущая поделилась сокровенным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Знаменитая телеведущая поделилась сокровеннымЗнаменитая телеведущая поделилась сокровеннымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ангелина Вовк была необычайно популярна в 80-е годы. Без знаменитого диктора не обходился ни один концерт. Она - та самая тетя Лина из "Спокойной ночи, малыши!", ведущая самых популярных программ "Утренняя почта", "Будильник", "В гостях у сказки", "Голубой огонек", "Песня года". И если в кадре она всегда светилась от счастья, то вне голубого экрана ее жизнь складывалась достаточно драматично.

Ангелина Вовк в откровенном интервью впервые рассказала, почему у нее нет детей. По словам телеведущей, она пережила клиническую смерть в 33 года.

"Однажды я снималась в «Голубом огоньке» и мне стало плохо. Отвезли в больницу. Я была на грани жизни и смерти. Это была внематочная беременность. Я лежала вся в трубках, перенесла клиническую смерть", - разоткровенничалась звезда экрана в программе "Судьба человека".

По ее словам, за несколько месяцев она похудела на 20 килограммов. "Меня кормили через трубки. Каждый день я была на грани жизни и смерти", - подчеркнула Ангелина Михайловна.

Как отметила звезда, врачи считали, что скоро она умрет. Однако ей удалось выкарабкаться. "Я полгода лечилась. Осталась жить вопреки всем прогнозам медиков. Прошла через чудовищное испытание. Муки были серьезные. С мороза привозили рентгеновский аппарат, и меня, совершенно ослабленную, клали на него обнаженной. У меня началась пневмония. Стали переливать кровь, так как начиналось заражение. Но меня откачали", - заявила Вовк.

Медики так и не смогли объяснить причину сбоя в организме. "Мне прямо сказали, что я не смогу иметь детей", - продолжила Ангелина Михайловна.

Вовк хотела взять ребенка из детского дома, но ее первый муж - диктор Геннадий Чертовым был категорически против. Из-за него же у артистки, закончившей ГИТИС и получавшей предложения сниматься в кино, не сложилась и актерская судьба. Зато благодаря "Песне года", которую Вовк вела 30 лет, она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Ведущая призналась , что ее первый брак рухнул из-за измен супруга. Однако окончательную точку в этих отношениях она решилась поставить, когда встретила главного художника чехословацкой киностудии Индржиха Геца. Второй муж бросил к ее ногам жизнь, о которой советские женщины могли только мечтать, - любовь, заботу, трехэтажный дом в Чехословакии. Но и этот брак рухнул. Они прожили 13 лет. А в начале 1990-х развелись.

Ангелина Вовк выходит замуж за Куницына?.Известная телеведущая призналась, что готова выйти замуж за своего соведущего Михаила Куницына, который младше нее на 27 лет. Но в это поверили не все

ИСТОЧНИК KP.RU

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