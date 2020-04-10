Ангелина Вовк оставила молодого красавца-любовника и уехала из Москвы

Ангелина Вовк строго соблюдает самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Знаменитая телеведущая была в числе знаменитостей, которые присутствовали на тех самых съемках программы Андрея Малахова, где был и зараженный коронавирусом Лев Лещенко. Узнав о диагнозе 78-летнего певца, Ангелина Михайлова сдала все анализы и спешно уехала из Москвы, оставив своего молодого жениха Михаила Куницина.

Ангелина Вовк стала гостьей программы Андрея Малахова, посвященной памяти Валентины Толкуновой, в середине марта. Как известно, Лев Лещенко тоже был на той передаче. Во время съемок Аркадий Укупник волновался, что сидит в "группе риска" рядом с Лещенко. "Ну, будем надеяться, обойдется", - отмечал Аркадий. Сам мэтр на той же съемке сообщил, что не прошел двухнедельный карантин по возвращении из Америки. "Боже мой!", - вскрикнули тогда дамы.

После этих съемок 77-летняя Вовк побывала на приеме у академика. Специалист обнадежил знаменитость, заверив, что никаких проблем со здоровьем у нее нет. "Чувствую себя прекрасно! С Лещенко сидела на расстоянии трех метров", - успокаивает себя и поклонников именитая артистка.

Для пущей надежности Ангелина Михайловна отправилась за пределы Москвы к себе на дачу. А вот своего молодого жениха Михаила Куницына, который младше Вовк на 25 лет, звезда телевидения с собой не взяла. "Я на даче - в деревне, в глуши. Нахожусь на самоизоляции. А у Михаила другая изоляция - отдельно от меня", - цитирует звезду экрана Собеседник.Ru.

Напомним, последние несколько месяцев в прессе циркулировали слухи о том, что Ангелина Вовк готовится к свадьбе с красавцем-любовником Михаилом Куницыным. Будущие супруги подробности торжества держали в секрете. Но кое-какие детали грядущего события стали достоянием общественности. Так, по словам диктора Владимира Березина, медовый месяц Ангелина Михайловна решила провести во Франции, в старинном замке XV века. Ранее телеведущая подтвердила kp.ru, что Михаил Куницын сделал ей предложение. Конечно, из-за пандемии коронавируса в ближайшем будущем о торжестве можно забыть.