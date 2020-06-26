Кирилл Серебренников не признал свою вину в мошенничестве

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:36:41+03:00

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Режиссёр Кирилл Серебренников не признаёт свою вину.

Сегодня, 26 июня, ему оглашают приговор по делу "Седьмой студии". Суд признал режиссера виновным в мошенничестве 129 миллионов рублей.

Судья заявила, что, как установлено судом, Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество в особо крупном размере. Также в приговоре объявлено, что "режиссёр Серебренников осуществлял общее руководство схемой по хищению денег".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку по делу "Седьмой студии", однако отметил, что это дело является поводом для анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.

Сайт KP.ru сообщал, что суд признал ущербом по делу режиссёра Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" 129 миллионов рублей, именно эта сумма значится в последней экспертизе.

ИСТОЧНИК KP.RU