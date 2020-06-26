Родители погибшей на Бали Насти Тропицель устроили поминки в прямом эфире

Настю Тропицель кремировали на Бали после смертельной аварии. Девушка погибла 21 июня, разбившись на байке. Ее родители не смогли присутствовать на траурной церемонии, однако устроили поминки по дочке в прямом эфире.

Папа Насти Тропицель после гибели дочки завел блог в память о девушке, чья жизнь внезапно оборвалась на чужбине. Блогерше было всего 18 лет. С 15 лет она начала зарабатывать, вскоре стала миллионершей.

letotropi Поставили фотографию Настеньки, поставили любимые ее цветы, налили воду в бокал

Убитые горем родители показали, как помянули Настю, проведя траурную церемонию в прямом эфире. "Родственники - самые близкие люди. Сегодня мы нашей большой дружной семьей в 10:00 собрались за столом. Поставили фотографию Настеньки, поставили любимые ее цветы, налили воду в бокал (к алкоголю она относилась критично), положили по славянской традиции кусочек хлеба, налили любимую ее чашечку кофе и зажгли свечку, которую она любила", - написал под видео папа Тропицель.

Родители и себе налили воду. Все время, как шла церемония кремации, по словам отца, они мысленно были со своей дочкой. "Каждый из нас рассказывал интересные запоминающиеся моменты из жизни Насти, какой она была в детстве. Была очень теплая атмосфера, Насте это было важно", - подчеркнул мужчина.

Он также поведал, что им прислали фото и видео материалы с церемонии кремации. "Нам рассказали, как в какой-то момент душа Насти вырвалась и улетела на небо и это все почувствовали. Но так происходит на Бали. По нашей версии душа Насти находится среди нас девять дней. Бабушки накануне заказали службу для Насти в церкви. Так как Настя была очень разносторонним человеком, я попросил своего брата быть в это время к старейшей Католической базилике Гродно и поставить свечку", - поделился папа Насти сокровенным.

Он пообещал опубликовать в блоге сотни теплых роликов в память о дочке. "Напишите здесь, как вы проводили Настеньку. Нам очень интересно", - обратился он к поклонникам блогерши.

Напомним, Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. 25 июня девушку кремировали на Бали. Прах усопшей разделили на две части - одну развеяли на острове, другую отправят в родной Санкт-Петербург. В последний путь Тропицель проводил бойфренд Виктор Майданович. Именно на его глазах произошла чудовищная авария, унесшая жизнь любимой. Молодой человек планирует посадить дерево в память о возлюбленной.